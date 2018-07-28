Honor Note 10, yüksek pil kapasitesi ile geliyor!

Honor Note 10 modelinin 5000mAh bataryaya sahip olacağı Honor tarafından doğrulandı. Telefonun 31 Ağustos‘ta lansmanı yapılacak.

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Honor Weibo sayfasında paylaşılan son fotoğraf

Honor‘un paylaştığı fotoğraf batarya ve özel soğutma teknolojisi konusunda heyecanlandırıyor. 5000 mAh bir batarya ve özel soğutma teknolojisi ile cihazın oldukça iddialı olacağını söyleyebiliriz

Honor Note 10 teknik özellikleri

Telefonda 6.95 inç AMOLED 1080 x 2220 çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Telefon 8 çekirdekli 2.4 GHz hızında olan Kirin 970 işlemci ve 64/128/512 GB depolama seçenekleriyle birlikte sunulacak. Arka’da 24 MP ve 16 MP bir çift kamera önde ise 13 MP bir kamera bulunuyor. Android 8.1 ile birlikte 4900mAh bir batarya bulunuyor ve telefon 230 gr bir ağırlığa sahip.