Honor 7X GPU Turbo güncelleme tarihi belli oldu

Honor 7X GPU Turbo güncellemesinin kararlı sürüm tarihi, birkaç hafta önce Huawei GPU Turbo teknolojisinin desteklendiği cihazlar için güncelleme planını duyurmasıyla netleşmişti. Şu an için Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 ve Mate 10 Pro bu özelliğin beta sürümüne kavuştu. Salı günü ise orta sınıf Honor 7X ve diğer iki cihaz bu güncellemeye kavuşmuş olacaklar.

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Honor 7x GPU Turbo güncellemesi 31 Temmuzda açık betaya geliyor

Bu yıl Türkiye pazarına resmi olarak giren Honor markası ilk etapta ürünlerini Teknosa mağazalarında görücüsüne sunmuştu. Ardından A101 gibi değişik alternatiflere de cihaz dağıtmaya başlayan Honor, kısa süre içerisinde ülkemiz pazarına ses getirmişti. Huawei’nin alt markası Honor, nispeten uygun fiyatlı telefonlar çıkarmayı hedefliyor. Honor 7x geçen sene tanıtıldı fakat ülkemize ancak bu sene gelebildi. Honor 7X Kirin 659 işlemcisi ile geliyor. Bu işlemciyi uzun zamandır birçok Huawei ve Honor cihazlarda görüyoruz. Bu yüzden dünyada orta segment için adı duyulmuş bir çipset. Honor 7x GPU Turbo desteğine kavuştuğunda, bu özelliği alan ilk Kirin 659 işlemcili telefon olacak.

Honor 7X ile birlikte GPU Turbo desteğine kavuşacak diğer iki cihaz da Honor 9i ve Honor 9 Lite (Gençlik Sürümü).Stabil GPU Turbo güncellemesi ise Eylül ayında bu cihazlara sunulacak. Güncellemelerin telefonların satıldıkları tüm pazarlarda yayınlanacağını da belirtelim. Türkiye’den satın almış olduğunuz Honor 7X cihazınıza dilerseniz salı günü beta güncellemesi yükleyebilir, dilerseniz kararlı sürüm için Eylül ayını bekleyebilirsiniz.

GPU Turbo nedir?

GPU Turbo donanım yazılımı entegre, grafik işleme hızlandırma teknolojisidir. Bu teknoloji size, oynadığınız oyunların optimizasyonunu sağlayarak daha akıcı daha hızlı bir oyun deneyimi sunacak. Telefon donanımı ve EMUI yazılımı arasında entegrasyon sağlayan GPU Turbo teknolojisini, Huawei grubu güncelleme ile kullanıcılarına ulaştırmayı hedefliyor. Honor bu güncelleme ile grafik işlem gücünün önemli ölçüde artacağını ve kullanıcıların buna bayılacağını söylüyor.

Bu teknoloji ile telefonların grafik işlem gücü yüzde 60 artıyor, enerji harcaması ise yüzde 30 oranında azalıyor. GPU Turbo teknolojisine ilk sahip olan cihaz ise Honor Play, orta-üst segmentte GPU Turbo teknolojisinden aldığı güç ile rakiplerine meydan okuyor. Anlaşılan, Huawei bahsettiği bu teknolojiyi tüm cihazlarına sunmak için büyük çaba harcıyor.