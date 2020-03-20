Honor Play 9A modelinin özellikleri belli oldu!

Honor Play 9A modelinin tasarımına ve teknik özelliklerine dair bilgiler basına sızdırıldı. Orta segment özelliklerine sahip cihazın bütçe dostu olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Honor Play 8A modelini satışa sunan şirket, bu yıl için de Honor Play 9A modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görüntülerine göre Honor 9A modeli son dönem Huawei modellerinde görmeye alıştığımız, parlak ve renk geçişine sahip arka kasa ile birlikte geliyor.

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Söz konusu cihazın alt tarafında 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığı modelin ön tarafında ise su damlası çentiğe sahip bir ekran yer alıyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte gelecek olan Honor Play 9A modeli, işlemci tarafında MediaTek Helio P35 işlemciden güç alacak. 4 GB RAM ile desteklenecek olan model 64 GB ve 128 GB depolama alanına sahip seçenekleri ile gelecek.

Play 9A, standart 10W şarj desteğiyle birlikte 5.000 mAh gibi güçlü bir batarya sunacak ve kutusundan Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 ile çıkacak. Son olarak cihazda Google uygulamaları ve servisleri olmadan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

HONOR PLAY 9A teknik özellikleri

Ekran: 6.3 inç FHD + ekran (damla çentik)

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM / Depolama: 4GB RAM + 64GB Depolama

Arka Kamera: 13MP Ana kamera (f / 1.8) + 2MP Derinlik (f / 2.4)

Ön Kamera: 8MP selfie ( f / 2.0)

Pil: 5000mAh (10W SuperCharge)

Yazılım: Magic UI 3.0 (Android 10)

Boyutlar: 159.07 x 74.06 x 9.04mm (185g)

Diğer: Parmak İzi, Wi-Fi, GPS