Honor Play 4, TENAA’da görüntülendi!

Honor, 3 Haziran‘da Honor Play 4 ve Pro modelini resmi olarak tanıtacağını açıkladı. Bugün ise cihaz TENAA’da teknik özellikleriyle görüntülendi. Ayrıca cihazla ilgili bir poster Honor‘un resmi Weibo sayfasında paylaşıldı.

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Honor Play 4 serisi hakkında neler ortaya çıktı?

Geçtiğimiz hafta Honor Play 4 Pro‘nun ilk renderlarını görmüştük. Bugün, cihaz özelliklerinin de ortaya çıktığı TENAA listesinde taban model Play 4 görüntülendi. Cihaz TNNH-AN00 model numarası ile listelendi. Her iki cihazında 5G desteği ile gelmesini bekliyoruz fakat TENAA henüz yonga setleri hakkında bir bilgi paylaşmıyor. Listede Play 4 için MediaTek 800 olma ihtimali olan 2.0 GHz taban frekanslı sekiz çekirdekli bir CPU‘dan bahsediliyor. Cihazın her ne kadar Kirin 990 5G ile geleceği tahmin edilse de ortaya çıkan TENAA sonuçları ortalığı karıştırmış durumda.

Honor Play 4, 6.81 inçlik 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın 4.200 mAh pil kapasitesi bulunacak fakat şarj özellikleri hakkında henüz elimizde bir bilgi bulunmuyor. Telefon 4GB / 6GB / 8GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 64GB / 128GB / 256GB olmak üzere üç farklı depolama alanı bulunacak.

Play 4, arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ikincil kamera ve 2 adet 2 MP değerinde sensör ile gelecek. Ön tarafta ise nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerasının Sony IMX600Y olması bekleniyor bu yüzden yüksek çözünürlüklü olmasa da daha kaliteli bir sensör karşımıza çıkabilir.