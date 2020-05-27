Vivo X50 Pro canlı fotoğraflarıyla ortaya çıktı!

Vivo X50 serisi hakkında son zamanlarda çok fazla teaser ve sızıntı gördük. Bugün ise Vivo X50 Pro, canlı fotoğraflarıyla görüntülendi. Cihazın canlı fotoğrafları, CGI olmayan ve kamera kurulumunu detaylıca görebileceğimiz şekilde paylaşıldı. Ayrıca ön taraftan da bir fotoğraf paylaşıldı ve burada ekranın kavisli olduğunu daha net görebiliyoruz.

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Vivo X50 serisi hakkında başka neler ortaya çıktı?

Vivo, X50 Pro kamerasının tıpkı bir gimbal gibi çalıştığından bahsetmişti. Şirketin paylaştığı yeni teaser ile cihazın “micro-cloud” stabilizasyonu ve kameranın optimizasyonu gösterildi. Bu arada Digital Chat Station taban sürüm X50 için bazı özellikler ortaya çıkardı. Cihaz 6.56 inçlik 1080p+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Ayrıca renderlarda gördüğümüz gibi kavisli bir ekrana sahip olacak.

Vivo X50, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü Sony IMX598 sensörünü kullanacak. İkincil kamera 13 MP çözünürlüklü Samsung S5K3L6, üçüncül kamera ise 8 MP OmniVision OV08A10 olacak. OmniVision 2x ve 3x optik zoom yapabilen kameralar için özel olarak tasarlanmıştır. Cihazın son arka kamerası ise 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı Hynix Hi-846 sensörü olacak. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü Samsung GD1 sensörü bulunacak.

DCS‘ye göre Vivo X50, Snapdragon 765G yonga seti ve 4.315 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ayrıca cihada 3.5 mm kulaklık girişi olması bekleniyor. X50 ve X50 Pro, 1 Haziran‘da resmi olarak tanıtılacak.