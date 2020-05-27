Akıllı Telefonlar
Vivo X50 Pro canlı fotoğraflarıyla ortaya çıktı!
Vivo X50 serisi hakkında son zamanlarda çok fazla teaser ve sızıntı gördük. Bugün ise Vivo X50 Pro, canlı fotoğraflarıyla görüntülendi. Cihazın canlı fotoğrafları, CGI olmayan ve kamera kurulumunu detaylıca görebileceğimiz şekilde paylaşıldı. Ayrıca ön taraftan da bir fotoğraf paylaşıldı ve burada ekranın kavisli olduğunu daha net görebiliyoruz.
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Vivo X50 serisi hakkında başka neler ortaya çıktı?
Vivo, X50 Pro kamerasının tıpkı bir gimbal gibi çalıştığından bahsetmişti. Şirketin paylaştığı yeni teaser ile cihazın “micro-cloud” stabilizasyonu ve kameranın optimizasyonu gösterildi. Bu arada Digital Chat Station taban sürüm X50 için bazı özellikler ortaya çıkardı. Cihaz 6.56 inçlik 1080p+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Ayrıca renderlarda gördüğümüz gibi kavisli bir ekrana sahip olacak.
Vivo X50, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü Sony IMX598 sensörünü kullanacak. İkincil kamera 13 MP çözünürlüklü Samsung S5K3L6, üçüncül kamera ise 8 MP OmniVision OV08A10 olacak. OmniVision 2x ve 3x optik zoom yapabilen kameralar için özel olarak tasarlanmıştır. Cihazın son arka kamerası ise 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı Hynix Hi-846 sensörü olacak. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü Samsung GD1 sensörü bulunacak.
DCS‘ye göre Vivo X50, Snapdragon 765G yonga seti ve 4.315 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ayrıca cihada 3.5 mm kulaklık girişi olması bekleniyor. X50 ve X50 Pro, 1 Haziran‘da resmi olarak tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ekranlarını Samsung, LG ve BOE üretecek!
Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde, Samsung’un yeni iPhone 12 modelleri için tek OLED üreticisi olacağı iddia edilmişti. Ancak son söylentilere göre durum beklenildiği gibi olmayacak.
Firmalardan sızan bazı haberlere göre bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerinin Samsung üretimi OLED panellere sahip olacak. Geri kalan siparişler LG ve BOE tarafından karşılanacak. Cuppertino merkezli şirket tedarik zincirini çeşitlendirerek tüm işi tek tedarikçinin eline bırakmayacak.
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Apple’ın birden fazla tedarikçi ile çalışmasının bir diğer sebebinin, üretim adetlerinin fazlalığı olduğu düşünülüyor. Bu yılın tüm iPhone modellerinin OLED panellere sahip olacağı ve markanın satış rakamları düşünüldüğünde, Samsung’un dahi bu siparişe yetişememe ihtimali yüksek görünüyor.
Akıllı Telefonlar
ZTE, Axon 11 SE’nin lansman tarihini onayladı!
ZTE Axon 11 5G Mart ayında resmi olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise ZTE, cihazın daha uygun bütçeli SE modelini 1 Haziran‘da tanıtacağını açıkladı. Axon 11 SE‘nin lansman tarihi şirketin resmi Weibo sayfası üzerinden duyuruldu. Açıklamada lansmanın Çin‘de yapılacağı da belirtildi. Şirket tarafından yayınlanan afişte “Işıklar, kamera, aksiyon!” şeklinde bir slogan bulunuyor. Telefonun kamera özelliklerinin öne çıkacağını bu sloganla anlayabiliyoruz. Lansman Çin yerel saatiyle 14:00‘da canlı yayınla gerçekleşecek.
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ZTE Axon 11 SE hakkında neler biliyoruz?
Şirket henüz telefonun özelliklerini resmi olarak onaylamasa da TENAA listesi tarafından cihazın özellikleri ortaya çıkmıştı. Axon 11 SE, Snapdragon 765G’ye benzer bir performans veren 7nm MediaTek Dimensity 800 5G ile gelebilir. Cihazın 5G destekli olacağına ise kesin gözüyle bakıyoruz. Telefon afişlerden de görebileceğimiz üzere genç kitleye hitap ediyor ve muhtemelen Qualcomm destekli muadillerinden daha düşük bir fiyatla çıkacaktır.
Axon 11 SE, TENAA sertifikasına göre 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüklü nokta delik tasarımına sahip LCD ekran ile gelecek. Telefon arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP bir sensör ile gelecek. 2 MP sensörün makro kamera veya derinlik algılayıcı olmasını bekliyoruz. Ayrıca dördüncü bir kamera bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunacak. Depolama alanı tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut olacak.
Axon 11 SE, Android 10 destekli MiFavor UI arayüzü ile gelecek. Ayrıca TENAA‘ya göre cihazın 3.900 mAh değerinde bataryası bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold Lite tasarımı ortaya çıktı!
Samsung’un katlanabilir telefon serisi Galaxy Fold’a bu yıl daha uygun fiyatlı bir versiyonun katılması bekleniyor. Samsung Galaxy Fold Lite adı verilen cihazın tasarım detayları, markaya yakın kaynaklar tarafından ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy Fold Lite, önemli bir eksiğe sahip olabilir!
LetsGoDigital tarafından patent görüntüleri yayınlanan cihaz, ana modelin tasarımını büyük oranda koruyor. Ancak detaylara inildikçe katlanabilir telefon ile ilgili ilginç bilgiler göze çarpıyor. Katlanabilen ekranın tasarımı ve çalışma prensibi korunurken, ön yüzeyde yer alan ekranın daha uzun ve ince olduğu görülüyor. Bu da ikinci ekranın saat ve bildirim alanı gibi kullanılacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın menteşe kısmında su geçirmezlik sağlayan özel bir koruma olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, Galaxy Fold Lite modelinin planlanan kamera kurulumu da net şekilde görülüyor. Cihazın ön kısmında çift kamera korunurken, sensör sayısı bir önceki modele göre artırılıyor. Ayrıca üçlü arka kamerada optik zoom için periskop sensör eklenmesi de kamera alanında başarılı bir iyileştirme olacağını gösteriyor.
Samsung Galaxy Fold Lite, işlemci tarafında ise bekleyenlerini biraz üzebilir. Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 865 işlemci bulunmasına karşın 5G desteğinin olmayacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un Galaxy Fold 2 modelini sattırmak için planladığı bir pazarlama stratejisi olabilir. Galaxy Note 20 serisinin duyurulacağı Unpacked 2020 etkinliğinde gün yüzüne çıkacak olan telefonun 1.100-1.200 dolar bandında konumlandırılacağı belirtiliyor.