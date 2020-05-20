Akıllı Telefonlar
Redmi 10X lansman tarihi belli oldu!
Xiaomi, Redmi Note 9 serisini Çin hariç küresel pazarda piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Redmi Note 9‘u temel alan Redmi 10X lansman tarihi belli oldu. Şirketin marka yüzü paylaştığı posterler ile birlikte cihazın 26 Mayıs tarihinde lansman ile tanıtılacağını açıkladı.
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Redmi 10X tek bir telefon mu olacak yoksa seri halinde mi gelecek?
Rus web sitesi Xiaomishka‘nın kaynaklarına göre, 10X tek bir telefon olarak gelmeyecek. Cihazın 10X 5G ve 10X Pro 5G olmak üzere iki adet farklı sürümü daha piyasaya çıkacak. Şu an bu cihazlar ile ilgili teknik detaylara sahip değiliz. Fakat en kısa sürede bu detayların açıklanacağını tahmin ediyoruz. Bazı kaynaklara göre LTE’li Redmi 10X, Çin‘de yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 olacak. Redmi 10X 5G‘ye geldiğimizde ise cihazda paylaşılan görsellere göre üç kamera bulunacak ve parmak izi okuyucusu bulunmayacak. Bu yüzden belki de 5G versiyon LTE versiyondan daha ucuza satışa çıkabilir.
10X Pro 5G, dört kamera ve bir adet LED flaş ile gelecek. Kamera düzeni olarak ise üç telefonun da ortada dikdörtgen tasarımla geleceği biliniyor. Bunlar haricinde bilinen tek şey cihazların OLED ekran ile gelecek olması. Ortaya çıkan posterlerin ardından cihazlar hakkında en kısa sürede bilgi alacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 amiral gemisi olmayacak!
Google, akıllı telefon rekabetinde ki en büyük silahı olan Pixel serisini geliştirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765 ile gelebilir.
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Snapdragon 765 işlemcili Pixel 5 görebiliriz!
Google, yeni nesil Pixel cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Pixel 5 cihazlarını bu yıl içerisinde görmeyi beklediğimiz firma, seri hakkında yeni bir yol izleme kararı almış olabilir. XDA Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765 işlemci ile gelecek. Bir kullanıcının Google kamera uygulamasında yer alan arka plan kodlarına erişmesi ile, firmanın “böğürtlen” ve “redfin” isimlerini verdiği iki cihazın daha olduğu öğrenildi. Bu cihazların Pixel 5 ve 5 XL olduğu tahmin ediliyor. Yine aynı satırla cihazların, açıklamalarında Snapdragon 765 ile ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra AndroidPolice isimli internet sitesinde yazar olan David Ruddock da, kendi kaynaklarından, Google‘ın bu sene en üst segment işlemciye sahip bir cihaz çıkarmayacağı yönünde bilgi aldığını söylemesi kullanıcılar arasında da şaşkınlığa neden oldu.
Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.
— David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 19, 2020
Normalde amiral gemisi telefonlar ile adından söz ettiren firmanın bu yıl birden amiral gemisi çıkartmayacağını söylemesi, piyasa içinde şaşırtıcı olurken, neden bu tarz bir karar alındığı ise henüz netlik kazanmadı. Cihazların da hal böyleyken bir önceki seriye göre daha ucuz olması bekleniyor. Ortaya atılan bazı iddialara göre ise Google, Pixel serisinin satışlarını arttırmak ve daha “alınabilir” cihazlar yapmak için böyle bir hamle yaptı. Bakalım firma amiral gemisinden, orta üst seviyeye geçişi tam olarak yapacak mı. Yoksa yine de bir amiral gemisi Pixel 5 görebilecek miyiz merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu, Android tabanlı en iyi işlemciler listesini yayınladı
AnTuTu bugün internet sitesinde, Android telefonlarda kullanılan çeşitli yonga kümelerinin performanslarını içeren listeyi mükemmel bir görsel ile yayınladı. Bir roket altında listelenen işlemcilerin bulunduğu görsel, en üst kısımda en iyi performansı barındıran işlemciyi gösteriyor.
Özellikle Snapdragon 865 ve Samsung’un Exynos 990 işlemci modelinin dikkat çekici yerlere sahip olduğu liste son zamanlarda tartışılan hangi işlemci daha iyi sorusuna da cevap veriyor. Listede uygun fiyatlandırmasıyla dikkat çeken Mediatek Dimensity 1000+ modeli de, pahalı rakiplerine yaklaşarak gücünü gösteriyor. İlk beş sıralamasında üç adet Snapdragon modeli gördüğümüz listede genelde Snapdragon rakibi olarak duyurulan Exynos modellerinin geride kaldığını görüyoruz.
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Yonga testleri arasındaki sonuçlar, aynı yonga setini kullanan cihazlar arasında yapılırken, cihazlardaki ekran yenileme hızı ve depolama hızı gibi faktörler dikkate alınmamış. Bunun yerine tam ve adil performans dizilimi için yalnızca CPU ve GPU performansları baz alınmış. Apple yonga setlerinin listede neden bulunmadığı sorusunu ise “Eğer A serisi işlemciler listeye dahil edilseydi en üst noktada kalacaklardı” sözleriyle açıklayan AnTuTu platform farklılıklarından da bahsetmiş.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy Z 5G modeli ortaya çıktı!
Huawei Enjoy Z 5G modelinin lansman tarihi belli oldu. Paylaşın bilgilere göre söz konusu cihazın şirketin en ucuz 5G özelliğine sahip akıllı telefonu olacağı yönünde.
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Çinli telekomünikasyon devinin sosyal medyada paylaştığı postere göre Huawei Enjoy Z 5G adlı akıllı telefon 24 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Henüz tasarımı ya da teknik detayları hakkında net bilginin olmadığı telefonun, ülkemize gelip gelmeyeceği de netlik kazanmadı.
Huawei’nin yeni akıllı telefonu, 6.39 inçlik FHD+ çözünürlükte ve 90Hz tazeleme hızına sahip damla çentikli bir ekran ile geliyor. Selfie kamerasını ekran deliğinde taşıyan cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameraları incelediğimizde ise 48 megapiksellik ana, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor.
Gücünü Mediatek Dimensity 800 yonga setinden alması beklenen akıllı telefonun, kimi kaynaklara göre de yonga seti tarafında Kirin 710F’i kullanacak. Henüz fiyatı belli olmayan ancak bütçe dostu olacağı aktarılan Huawei Enjoy Z 5G modeli, Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca 4/6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama alanı seçenekleri de sunacak.
Sakura Snow Clear Sky, Magic Night Black ve Dark Blue, renk seçenekleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanan Huawei’nin yeni akıllı telefonu, Google Mobil Servislerinden yararlanamayacak ve Huawei Mobil Servisleri ile tanıtılacak. Uygun fiyatlı ve 5G’ye sahip olacak cihazın ilerleyen zamanlarda ülkemizde de satışa sunulmasını umuyoruz.