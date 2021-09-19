Honor Play 20 Pro Piyasaya Çıkıyor

Çinli dev üretici Huawei ile ayrıldıktan sonra bağımsız bir marka olan Honor, MediaTek işlemcisinin üzerinde çalıştığı yeni Honor Play 20 Pro orta segment akıllı telefonunu duyurdu. Cihazda Helio G80 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, 2.0 GHz’e kadar saat hızına sahip iki Cortex-A75 çekirdeğini ve 1.8 GHz’e kadar saat hızına sahip altı Cortex-A55 çekirdeğini içeriyor. Grafik işlemcisi olarak ise Mali-G52 MC2 kullanıyor.

Honor Play 20 Pro, 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.53 inç Full HD+ bir ekrana sahip. Ekranın üst kısmında 16 MP ön kamerası için küçük bir delik yer alıyor. Arka tarafına baktığımızda ise 2 x 2 tasarımında düzenlenmiş 4 adet kamera yer alıyor. Bu kameralardan 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro çekim sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeriyor.

Cihaz 8 GB Ram ve 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Buna ek olarak 3.800 mAh pil gücü ile geliyor ve 22.5 watt şarjı destekliyor. 161,6 x 74,8 x 7,46 mm boyutunda ve 179 gram ağırlığında.

Cihaz Android 11 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Cihaz piyasaya yaklaşık 260 Dolar (2.247,44 Türk Lirası) ile çıkması bekleniyor.

Honor, Çin’de Xiaomi ve Apple’den Sonra En Büyük Üçüncü Akıllı Telefon Üreticisi Oldu



CINNO Research, Çin’deki akıllı telefon pazarına ilişkin analizinin sonuçlarını yayınladı. Elektronik üreticisi Huawei’den kısa süre önce aldığı bağımsızlık kararından sonra, Temmuz ayında 4 milyon cihaz satarak ve Xiaomi (3,9 milyon) ve Apple’ı (3 milyon) geride bırakarak ilk üç yerel lider arasına girdiği ortaya çıktı. Liderlik pozisyonu 5,6 milyon akıllı telefon satan Oppo’ya ait ve onu 5,3 milyon ile Vivo takip ediyor.

Ayrıca Çin pazarında şirketler, 23 milyonu beşinci nesil bağlantıya sahip olmak üzere yaklaşık 29 milyon akıllı telefon sattı. Bu satışlar ile toplam satış oranı %28,6 arttı ve 5G pazarı %79,6 büyüdü. Aynı zamanda Çin’deki toplam akıllı telefon sayısı 400 milyon adede ulaştı. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa’daki herhangi bir türdeki telefon kullanıcılarının sayısından daha fazla.