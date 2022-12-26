Honor bugün Çin’de yaptığı bir lansmanda Honor Pad V8 Pro isimli tabletini tanıttı. Tabletin yanı sıra Honor, Honor 80 GT isimli oyuncu telefonunu ve Honor Band 7 isimli akıllı bilekliğini de tanıttı. Bu haberde Honor Pad V8 Pro’ya göz atacağız.

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Honor Pad V8 Pro; 2.5K çözünürlükte 600 nit tepe parlaklık sunan 12.1 inç büyüklükte LCD bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra uyarlanabilir 144hz ekran yenileme hızı da mevcut. Honor Pad V8 Pro, IMAX Enhanced destekli ilk tablet olarak lanse ediliyor.

Kaputun altında Honor Pad V8 Pro, MediaTek Dimensity 8100 yonga setine sahip. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bu yonga seti gücünü 35W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 10.050mAh pil ünitesinden alıyor.

Honor Pad V8 Pro üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürüldü:

Star Grey

Burning Orange

Clear Sky Blue

Cihaz üç farklı varyasyon ile satışa çıktı:

8 GB + 128 GB: 2.599 Yuan (373 Amerikan Doları)

8 GB + 256 GB: 2.899 Yuan (416 Amerikan Doları)

12 GB + 256 GB: 3299 Yuan (473 Amerikan Doları)

Cihaz şimdilik sadece Çin pazarında satışta. İlerleyen zamanlarda daha çok pazarda satışa sunulmasını bekliyoruz.