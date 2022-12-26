Çinli teknoloji devi Honor, Honor 80 serisinin yeni üyesi olan Honor 80 GT’yi tanıttı. Cihaz, Honor 80 serisinin oyun odaklı cihazı olarak lanse ediliyor.

İçindekiler Honor 80 GT Teknik Özellikleri

Honor 80 GT Teknik Özellikleri

Honor 80 GT, 120hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklükte OLED bir ekrana sahip. Bu ekran 300hz dokunmatik örnekleme oranını ve 1400 nit tepe parlaklığı da destekliyor.

Cihaz kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. Bunun yanı sıra Honor 80 GT, oyun kare hızını %100’e kadar artırabilen ve güç tüketimini %25 azaltabilen bağımsız bir ekran çipi ile donatılmış.

Honor 80 GT üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamerada 54 MP çözünürlükte Sony IMX800 sensör kullanılmış. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Honor 80 GT üç farklı renkte satışa sunuluyor:

Interstellar Black

Streamer Mirror

Light Rain Meteor

Cihaz iki farklı varyasyon ile satışa sunuldu:

12GB + 256GB: 3299 Yuan (473 Amerikan Doları)

16GB + 256GB: 3599 Yuan (516 Amerikan Doları)

Honor 80 GT şimdilik sadece Çin pazarında satışta. İlerleyen zamanlarda daha çok pazarda satışa sunulmasını bekliyoruz.