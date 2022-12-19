Geçtiğimiz günlerde Honor’un yeni cihazı olan Honor GT’yi Aralık ayında tanıtacağını sizlerle paylaşmıştık. Bugün Çinli şirket Honor 80 GT’yi 26 Aralık’ta Çin’de saat 19.30’da tanıtacağını açıkladı.

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Lansmanda Honor’ın Honor 80 GT dışında düz ekranlı Honor 80 Pro varyantı ve Honor Pad V8 Pro tablet gibi en az iki ürünü daha piyasaya süreceği söyleniyor.

Honor 80 GT’nin Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Sızıntılara göre bu yonga setine 16 GB RAM eşlik edecek.

Ekran tarafında ise cihazın FHD+ çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekranı olacak.

Postere detaylı bakıldığında cihazın üçlü bir kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. Ana kameranın 54 MP çözünürlükte Sony IMX800 olacağı söyleniyor.

Bir diğer posterde ise Honor 80 GT ve Honor Pad V8 Pro görünüyor. Honor Pad V8 Pro dünyanın ilk IMAX Enhanced tableti olarak lanse ediliyor. Cihaz MediaTek Dimensity 8100 yonga seti, 33W hızlı şarj, 12.1 inç ekran, MagicOS 7.0 gibi özelliklere sahip.