Honor 10 GPU Turbo ve kamera güncellemesi Ağustos ayında

Honor 10 kısa bir süre önce ülkemizde satışa sunuldu. Şimdi de telefona önümüzdeki ay itibarıyla GPU Turbo ve Otomatik Görüntü Sabitleme (AIS) güncellemesini alacağı duyuruldu.

İlginizi Çekebilir: Honor 10 Kutu Açılışı

Honor 10 GPU Turbo özelliği nedir?

GPU Turbo, Honor‘un tanımıyla “çığır açan bir donanım-yazılım entegrasyonu ve grafik işleme teknolojisi”. Honor, GPU Turbo‘nun hız konusunda perfomanslı ve akıcı olacağını ayrıca mobil oyuncuların kullanıcı deneyimi konusundaki sorunlarını gidereceğini belirtiyor. Kısacası Honor bu güncelleme ile grafik işlem gücünün önemli ölçüde artacağını ve oyuncuların buna bayılacağını söylüyor.

Otomatik Görüntü Sabitleme (AIS) nedir?

Otomatik Görüntü Sabitleme (AIS) teknolojisi, fotoğraf ve video çekerken sarsılmayı en aza indirirerek bulanıklığın önüne geçiyor. Bu teknoloji sayesinde telefonunun elinizde olup olmadığını algılayıp elinizdeyse yapay zekalı mekan tanıma teknolojisi 0.2 saniye içinde otomatik olarak pozlama ve çerçeveyi ayarlacak. Bu kamera özelliğinin 98% oranında başarı sağladığı söyleniyor.

Son olarak Honor 10 modelinin 3 Ağustos‘tan itibaren bu güncellemeyi alması bekleniyor.