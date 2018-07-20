Honor Note 10 lansmanı tarihi belli oldu

Honor 30 Ağustos’ta IFA etkinliğinde Honor Note 10 modelini duyuracağını açıkladı. IFA Etkinliği Berlin’de 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında olacak.

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Honor Note 10 teknik özellikleri neler?

Honor Note 10, Huawei Kirin 970 SoC ve 6.9 inç Super AMOLED bir ekranla geliyor. Telefonun ekranının çentikli mi çentiksiz mi olduğu tartışma konusu henüz ancak telefon 6 GB ram 128 GB depolama ile Android 8.1 Oreo birlikte gelecek. Huawei HiSilicon teknolojili ve yapay zekalı bir 8 çekirdekli işlemci bizi bekliyor. Bataryanın hızlı şarj destekli ve kapasitesinin yüksek olması bekleniyor. Geri kalan özelliklerin 30 Ağustos‘ta açıklanacağı söyleniyor. Telefonun Geekbench’te ki puanı sızdırılmıştı ve kod adının RAVEL olduğu ortaya çıkmıştı. Honor Note 10‘un Xiaomi Mi Max 3‘e rakip olması bekleniyor. Telefonun Eylül ayının ilk veya ikinci haftasından sonra satılmaya başlanması bekleniyor.

Honor etkinliğe katılacaklara davetiyeleri yollamaya başlamış. Aşağıdaki görseli ise Honor kendi Weibo hesabında paylaşmış. Görseldeki çılgınca hızlı ve akıllı yazıları heyecanlandırıyor.

