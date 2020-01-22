Giyilebilir Teknoloji
Honor MagicWatch 2 Türkiye’ye geliyor!
Honor MagicWatch 2, Türkiye topraklarında satışa çıkmaya hazırlanıyor. 14 gün giden pil ömrü, stres ve uyku takibi özellikleri ile öne çıkan cihaz, çok yakında tüm yetkili satış noktalarından satın alınabilecek.
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HUAWEI gençlere yönelik markası HONOR, yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 14 güne kadar pil ömrü sunması, 15 farklı spor modunda aktivite takibi ve stres seviyesini ölçebiliyor. Gerektiğinde egzersiz önerileri sunması gibi işlevsel özellikleriyle ürün ön plana çıkıyor.
Akıllı saat, 2 farklı saat kayış opsiyonu, şık saat görünümü ile Huawei severlerin ilgisini toplayacağa benziyor. Tüm Türkiye’de satışa sunulacak HONOR MagicWatch 2; 1.39 inç’lik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve kolayca arama yapma fırsatı sunan akıllı saat, telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor.
Ayrıca depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabilen akıllı saatle, şarkılarınızı spor yaparken internete bağlı olmadan da dinleyebiliyorsunuz. HONOR MagicWatch 2 koşu, bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve detaylı veri analizi yaparak kullanıcıya profesyonel tavsiyelerde bulunuyor.
Bununla birlikte HUAWEI TruSleep™2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Stres seviyesini ölçebilen ve yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunan MagicWatch 2, tüm bu özellikleriyle baştan sona evde, işte, hayatın her alanında hayat kalitenizi artırmayı hedefliyor.
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Huawei Watch GT 2 42mm serisi, kullanıcıların beğenisine sunuldu!
Huawei Watch GT 2; estetik görüntüsü ve ince tasarımıyla akıllı saat sevenlerin beğenisine sunuldu. Watch GT2 bilindiği üzere, 46mm’lik versiyonu Türkiye’de çok beğeni toplamış ve satışlarda rakiplerini sollamayı başarmıştı.
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Huawei Watch GT 2 42mm, şık bir akıllı saat olmanın da ötesinde, kullanıcılarına daha sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarını açıyor.
Kadınlar için özel dizayn edilmiş saat modeli, ayrıca sadece kadın kullanıcılarına değil. Erkek kullanıcıların da kolunda şık durabilecek oldukça şık bir model olarak karşımıza çıkıyor. Benim gibi büyük saat kadranı sevmeyen, daha minimal ürünleri tercih eden kullanıcılar mutlaka bu modellere yöneleceğini düşünüyorum.
Huawei’in 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyumlu yapısıyla, kendi tarzınızı ister günlük yaşamınızda ister spor sırasında yansıtmanız için sınırsız seçenek sunuyor.
Size özel spor koçunuz olacak!
Spor modunda akıllı saat, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.
Sağlık danışmanınız her zaman yanınızda
Güçlü algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızınızı, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek size kalp değerlerinizi hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızınızın değişkenliği üzerinden stres seviyenizi ölçüyor.
Geliştirilmiş TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitenizi değerlendiriyor. Size uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında, kalp atış hızınız spor modu haricinde 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm’nin altındaysa da sizi uyarıyor.
Uzun pil ömrüne sahip donanım Huawei Watch GT 2’de
Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.
HUAWEI Watch GT 2 42mm Classic modeli 1499TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve Elegant modeli ise 1599TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch Active 2’ye yeni güncelleme kapıda!
Samsung Galaxy Watch Active 2, geçtiğimiz sene tanıtılan, firmanın son çıkardığı akıllı saat modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın EKG çekme özelliği mevcut olsa da hala Samsung tarafından aktifleştirme çalışmaları sonuçlanmadı.
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Watch Active 2 modeline maalesef ki hala EKG ve fall dedection (düşme tespit) etmek özelliği gelmiş değil. Cihazlara halihazırda gönderilen güncelleme de bu özellikle ilgili değil maalesef.
TizenHelp’e göre gönderilen yazılım güncelleştirmesi Kuzey Kore ve Almanya’daki Active kullanıcılarına gönderilmeye başlandı bile. Yeni yazılımın versiyonu da R820XXU1BTA1 olarak belirlenmiş. İçerisinde bir takım yenilikleri barındıran yükseltme Watch Active 2’ye yeni özellikler kazandıracak.
Yakın zamanda Türkiye’deki kullanıcılara da açılması beklenen yazılımla ilgili Whatsapp’tan mesaj gönderme fonskiyonları geliştirilmiş. Önceki güncelleme de Whatsapp kullanıcılarına saat üzerinden mesaj gönderilebildiği gibi, yeni gelecek iyileştirmelerle beraber fotoğraf ikonuna tıklayarak fotoğraf çekip göndermeniz de mümkün hale gelecek.
Saatin ekranı biraz küçük olduğundan dolayı, fotoğraf görüntüleme işlemleri oldukça zor yapılabiliyor. 40 mm ve 44m versiyonları bulunan saati Samsung Store üzerinden 2000TL seviyesinden başlayarak satın almanız mümkün.
Giyilebilir Teknoloji
Amazfit Bip S akıllı saat CES 2020’de duyurulacak
Xiaomi’nin destek verdiği markalar arasında yer alan Huami, Amazfit serisi akıllı saat ve tüketici ürünleriyle dikkat çekiyor. Markanın CES 2020 fuarında duyurmaya hazırlandığı Amazfit Bip S akıllı saat modeli ise oldukça dikkat çekeceğe benziyor.
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Huami, CES 2020 fuarında Amazfit Bip S ve 3 farklı ürün daha tanıtacak!
2019’da fiyat/performans oranı yüksek ürünlerle adını duyuran Amazfit, kısa süre içerisinde en büyük 5. akıllı saat üreticisi konumuna ulaştı. Bu rüzgarı arkasına alan Çinli üretici, CES 2020’ye katılarak akıllı saatler başta olmak üzere yeni ürünlerini sergileyecek. Bu etkinlikte tanıtılacak modellerden Amazfit Bip S ise yayınlanan teaser videosu ile ilgi çekmeyi başardı. Serinin diğer cihazlarındaki gibi kare formda bir tasarıma sahip olan Bip S’in oldukça uzun bir batarya ömrü sunacağı belirtiliyor.
Amazfit markası altında 2 farklı saat ürünü daha kullanıcılar ile buluşacak. Bu ürünlerden biri olan Amazfit X, 2.07 inç boyutlu OLED ekranı ile akıllı bileklik görevini üstlenecek. Öte yandan suya karşı dayanıklılık ve dahili GPS gibi üst seviye özellikler barındıran Amazfit T-Rex akıllı saat modelinin de bu etkinlikte duyurulması bekleniyor.
Huami, CES 2020 kapsamında tanıtacağı akıllı saat ve bileklik ürünlerinin haricinde bir de tam kablosuz kulaklık modeli duyuracak. Markanın paylaştığı bir tanıtım görseliyle ortaya çıkan kablosuz kulaklığın küçük tasarımı dikkat çekerken, özellik tarafında ise herhangi bir detay bulunmuyor.