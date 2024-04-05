HONOR, merakla beklenen telefonu Magic6 Pro modelini çok yakında satışa sunacak. Peki Magic6 Pro neler sunuyor gelin bu yazımızda telefonun detaylarına yakından bakalım.

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HONOR Magic6 Pro birçok yönden amiral gemisi telefonlar arasında “en iyi” olan özelliklere sahip. Bunlardan bir tanesi de ekranı. Dört taraftan eğimli olan camı telefonu şık göstermekle kalmıyor, kullanım kolaylığı da yaratıyor. Akıllara böyle kavisli ekrana sahip olan telefon dayanıklı olur mu sorusu da geliyor tabi ki. HONOR, NanoCrystal Shield ile HONOR Magic6 Pro’nun dayanıklılığı ve sağlamlığı gerçekten dikkat çekici. Ekran, çeşitli senaryolarda düşme testinden başarıyla geçmiş ve bu sağlamlığı da SGS tarafından onaylanmış. Bu, kristal yoğunluğunda %50 iyileşme sağlayan gelişmiş malzemeler sayesinde elde edilmiş ve ek olarak düşme direnci açısından HONOR NanoCrystal Shield normal camdan on kat daha güçlü olduğu kanıtlanmış. Sonuç olarak ekran dayanıklılığı kısmında sektörü yepyeni bir seviyeye taşıyor. Tasarım anlamında koruma sadece cam tarafında değil telefonun genelinde de devam ediyor. Zira HONOR Magic6 Pro IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı da dayanıklılık sağlıyor.

Bir amiral gemisinin en iyi olması gereken zorunlu alanlardan birisi ise kamera noktası. Dxomark tarafından test edilen telefon test sonucunda liderliği eline aldı ve en iyi kameraya sahip telefon ödülünün de sahibi konumunda yer alıyor. Kendine has kamera dizaynı, yeni nesil HONOR Falcon Kamera Sistemi ile HONOR AI Hareket Algılama Yakalama özelliğini bir araya getirerek akıllı telefon fotoğrafçılığında farklı bir yere konumlanıyor. 180MP Periscope Telefoto kamerası ile fotoğrafını çekeceğiniz sahne (manzara, portre, yüksek yakınlaştırma vb.) ne olursa olsun elde edilen sonuçlar şaşırtıcı derecede iyi. Sadece bununla da kalmıyor 50MP ana kamerasındaki değişken diyafram özelliği sahneye göre diyaframı otomatik olarak ayarlayarak en iyi ışık koşulunu sizin için ayarlıyor ve en iyi sonucu yapay zeka yardımıyla size sunuyor.

Günümüzde bir akıllı telefonun belki de en can alıcı noktası bataryası. Çünkü batarya teknolojisi telefonun diğer komponentlerine göre daha yavaş gelişim gösteriyor. Ancak HONOR, iki senedir geliştirdiği Silikon Karbon batarya teknolojisi ile batarya konusunda da tüketicilerine rahat bir kullanım sunuyor. HONOR Magic6 Pro 5.600mAh HONOR İkinci Nesil Silikon-karbon bataryayı bünyesinde barındırıyor. Bu pil aynı zamanda Güç Geliştirme Çipi HONOR E1 tarafından destekleniyor ve düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık koşullarında bile telefonu sağlıklı bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyor. 80W HONOR SuperCharge ve 66W HONOR Wireless SuperCharge ile kullanıcılar kutu içerisinden çıkan şarj cihazını kullanarak cihazı sadece 40 dakikada %100 şarj edebiliyor. Bu da sosyal yaşantınıza daha hızlı adapte olmanızı sağlıyor.

Peki HONOR Magic6 Pro’yu rakiplerinden ayıran diğer özellikleri neler?

HONOR Magic6 Pro önemli alanlarda diğer büyük rakipler tarafından geliştirilen amiral gemisi cihazlardan farklılaşan özelliklerle geliyor. Bunun en başında 80MP Periskop Telefoto Kamerası, 4320Hz’lik yüksek PWM karartma frekansına sahip göz sağlığını koruyan ekranı, Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle 12GB RAM ve 512GB depolama alanı, 5600 mAh ikinci nesil silikon karbon batarya teknolojisi ve diğer özellikleriyle dikkat çekici bir amiral gemisi. Üstelik bu telefon Ön kayıta özel 3000 TL indirimle beraber geliyor. Hepsiburada üzerinden 18 Mayıs 2024 23:59 tarihine kadar kullanabiliyorsunuz.