Honor, ilk katlanabilir telefonu olan Magic V ile katlanabilir telefon pazarına güçlü bir giriş yapmıştı. Bir süredir Magic V’nin yeni modeli üzerinde çalışan firma, bugün MWC 2023’te düzenlediği etkinlikte Honor Magic Vs katlanabilir telefonunu tanıttı. Firmanın yeni katlanabilir telefonu pazarın yeni hakimi olabilir!

Honor Magic Vs Tasarımıyla Dikkat Çekiyor!

Tasarımıyla geleneksel katlanabilir telefonlara benzeyen Honor Magic Vs, inceliği ve hafifliğiyle dikkat çekiyor. Katlandığında yalnızca 12.9 milimetrelik bir kalınlığa sahip olan cihaz, katlanabilir telefonlara göre oldukça ince bir yapıya sahip.

Yalnızca 261 gramlık bir ağırlığa sahip olan cihaz, taşınabilirlik konusunda diğer katlanabilir telefon modellerinden ayrılıyor. Ayrıca menteşe yapısında da ciddi bir değişiklik yapılan cihazda kullanılan menteşe yapısı, yalnızca 4 ana parçadan oluşuyor.

Bu sayede çok daha dayanıklı bir yapıya bürünen Honor Magic Vs, aynı zamanda çok daha kolay açılır kapanır bir yapıya da kavuşmuş. Cihaz katlandığı vakit Samsung Galaxy Z Fold 4’te olduğu gibi iç ekranlar arasında bir boşluk olmuyor ve çok daha simetrik bir görüntü elde ediliyor.

Ekran Parlaklığıyla Göz Kamaştırdı!

Honor’un yeni katlanabilir telefonunda ekran konusunda da önemli iyileştirmeler yapılmış. 6.45 inç boyutlu 2K çözünürlük sunan bir OLED dış ekrana sahip olan cihazda 1200 nite varan ekran parlaklığı yer alıyor.

Bu ekran parlaklık değerinin birçok rakibinden daha iyi olduğunu söylemek mümkün. 120Hz tazeleme hızı desteğine sahip olan bu ekran, 21:9 ekran oranıyla geliyor. Bu ekranda 16MP çözünürlüklü bir ön kameraya da yer verilmiş.

Cihazın iç ekranı da dikkat çekici özellikler sunuyor. 7.9 inç boyutlu bir OLED iç ekrana sahip olan Honor Magic Vs’in bu ekranında 800 nit parlaklık değeri sunuluyor. Bu değer 1200 nite kıyasla daha düşük görünse de güneş altında bile bu parlaklığın yeterli olacağını belirtmekte fayda var.

2K+ çözünürlük sunan bu ekranda 90Hz tazeleme hızı desteği sunuluyor. Honor’un tazelem hızı konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Yine de 90Hz tazeleme hızı değeri de geleneksel 60Hz panellere kıyasla çok daha akıcı bir görüntü sunacaktır. Bu ekranda da 16MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası bulunduğunu söyleyelim.

İki ekranda da 1 milyar renk derinliğinin yanında, medya tüketiminde görüntü kalitesine önem verenler için IMAX Enhanched desteği sunulmuş. Ayrıca iki ekranda da 1920Hz PWM Dimming desteği sunuluyor. Bu sayede uzun sürekli kullanımlarda bile bir baş ağrısı çekmiyorsunuz.

Snapdragon 8+ Gen 1’in Gücünü Hissedin!

Honor Magic Vs, gücünü Qualcomm’un en yeni ve en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1‘den alıyor. Performans kıyaslamalarının üst sıralarında yer alan bu işlemci, günlük işleri kolaylıkla halletmenin yanında konsol seviyesinde grafiklerle oyun oynamanıza da izin veriyor.

Termal başarımıyla yüz güldüren Snapdragon 8+ Gen 1’e, 12 GB’a varan dahili bellek ve 512 GB’a varan dahili depolama birimi eşlik ediyor. Honor’un depolama ve bellek konusunda cömert davrandığını görmek mümkün.

Üç Arka Kamerayla Geliyor!

Honor Magic Vs’in arkasında üç adet kamera yer alıyor. Cihazda 54MP çözünürlüklü ana kameraya 50MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 8MP çözünürlüklü 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera eşlik ediyor.

Cihazın hem iç hem de dış ekranında 16MP çözünürlüklü bir özçekim kamerasına yer verildiğini de hatırlatalım. Honor Magic Vs, bir katlanabilir telefona göre güçlü kamera özelliklerine sahip.

4K 60fps video çekim desteği sunan arka kameralarda ana kamera ve telefoto kamerada sarsıntıları azaltmak için OIS desteğine yer verilirken, geniş açı kamerasında yazılımsal görüntü sabitleme teknolojisi olan EIS desteği bulunuyor.

En Uzun Pil Ömrü Sunan Katlanabilir Telefon!

Honor’un yeni katlanabiliri, pil ömrü konusunda da iyi bir deneyim vadediyor. Bir katlanabilir telefon için büyük sayılabilecek 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihaz, katlanmamış haldeyken en yakın rakibi Galaxy Z Fold 4’e göre 1.04 saat daha uzun pil ömrü sunuyor. Katlanmış haldeyken ise bu değer 2.58 saate çıkıyor.

66 Watt hızlı kablolu şarja sahip olan cihaz şarj gücüyle de herkesi şaşırttı. Bunların etkileyici rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Honor Magic Vs, katlanabilir telefonlar içinde en iyi pil deneyimi vadeden cihaz olmaya aday.

Magic Vs’e Özel Yazılım Özelliklerini Keşfedin!

Magic Vs, kutudan Android 13 üzerine kurulu Magic UI 7.1 ile çıkıyor. Şirket, yazılımına bu cihaza özel olarak tasarlanan bazı işlevsellik iyileştirmeleri de eklemiş.

Cihazın iç ekranını kullandığınızda, bu ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. Hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilen bu özellik sayesinde, bir mesajlaşma uygulamasında aynı anda iki kişiyle konuşabilir veya bir ekranda oyun oynarken diğerinde video izleyebilirsiniz. Buna benzer birçok özellik de Honor’un Magic UI 7.1 sürümünde sunuluyor.

İşte Honor Magic Vs’in Fiyat Etiketi!

Honor Magic Vs’in tepe modeli olan 12 GB bellek ve 512 GB dahili depolamaya sahip sürümün fiyatı 1599 euro olarak açıklandı. Bu fiyat göze çok gibi görünse de Honor Magic Vs’in üst seviye özellikler sunduğunu hatırlatmakta fayda var.

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