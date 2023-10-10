Temmuz ayında Honor Magic V2 ile dünyanın en ince katlanabilir akıllı telefonunu tanıtarak dikkatleri üzerine çeken Honor, şimdi de Çin’de Honor Magic Vs 2’yi duyurarak katlanabilir akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Honor Magic Vs 2 katlanabilir telefon pazarının yeni şahı olabilir!

12 Ekim’de Honor Magic Vs 2 İçin Hazır Olun!

Çinli teknoloji devi Honor, Honor Magic Vs 2’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Honor cephesi, 12 Ekim tarihinde bu yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağımı resmen doğruladı. Honor Magic Vs 2’nin selefi olan Honor Magic V2’den daha ince ve hafif olacağı belirtiliyor. Bu iddia, Honor’un yeni canavarının ergonomi ve taşınabilirlik açısından katlanabilir akıllı telefon rekabetinin çok önünde olacağını gösteriyor.

Ayrıca, Honor Magic Vs 2’nin tasarımında alüminyum yerine nadir bir toprak metal olan magnezyum alaşımlı kasa kullanılacak, cihaz böylece daha premium bir yapı sunacak ve aynı zamanda hafiflik de sağlanacak. Titanyum gibi kasa malzemelerinin ardından şimdi de magnezyumu göreceğiz gibi duruyor.

Honor CEO’su Zhao Ming, Honor’un teknoloji ürünlerinde sıradanın ötesine geçmeyi hedeflediğini ve katlanabilir akıllı telefonların bu vizyonun bir parçası olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Honor, Temmuz 2023’te Honor Magic V2’yi piyasaya sürerek ince tasarımı ve hafifliği ile dikkatleri çekmişti. Honor Magic V2, yalnızca 231 gram ağırlığıyla, Apple’ın zamanındaki amiral gemisi olan iPhone 14 Pro Max’inden hafif bir katlanabilir telefon olmayı başarmıştı.

Honor Magic V2, sadece ince tasarımıyla değil, aynı zamanda üstün teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. Cihaz, Qualcomm’un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’ye, 1 TB’a kadar depolama alanına ve 66W hızlı kablolu şarj desteğine sahip. Ayrıca, büyük bir 5.000mAh bataryası ile kullanıcılara uzun ömürlü bir deneyim sunuyor.

Honor Magic Vs 2’nin beklenen özellikleri ve ince tasarımı, katlanabilir akıllı telefon kullanıcıları arasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

Magic Vs 2 de selefi gibi amiral gemisi bir katlanabilir telefon olarak karşımıza çıkacak. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve 66W hızlı şarj desteği gibi güçlü özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu yonga seti, 16GB RAM ile birleştirilecek ve kullanıcılara yüksek performans sunacak.

Telefonun arka yüzünde, matris düzenlemeli birincil kamera bulunacak ve bu kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca, 50 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ve 8 megapiksel telefoto atıcı ile desteklenen bir arka kamera modülü bekleniyor. Bu, kullanıcılara yaratıcı fotoğraf ve video seçenekleri sunacak.

Şirketin bu yeni ürünü ile akıllı telefon pazarındaki rekabetin ne yönde ilerleyeceği ise merak konusu olmuş durumda. Şu sıralar Tecno Phantom V Flip gibi modellerle katlanabilir telefon pazarında rekabet iyice artıyor. Vivo cephesinden de yeni bir tanıtım bekliyoruz.

Honor Watch 4 Pro hakkında ise henüz çok fazla detay bilinmiyor. Ancak, dairesel bir ekrana sahip olacağı ve yeşim yeşili bir modelin deri kayışla geleceği görüntülenmiştir. Daha fazla bilgi ve detay, 12 Ekim’deki lansman etkinliğinde açıklanacak.

Bu iki yeni ürünün lansmanı heyecanla bekleniyor ve teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Lansman etkinliği sırasında sunulan tüm ayrıntıları sizlere iletmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor Magic Vs 2 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!