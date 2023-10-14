Katlanabilir akıllı telefonlar, pazarın en heyecan verici ve rekabetçi alanlarından biri haline geldi. Çinli teknoloji devleri Honor ve Huawei, bu alanda büyük başarılara imza atıyorlar. Honor, son dönemde piyasaya sürdüğü katlanabilir akıllı telefonlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Temmuz ayında Magic V2, Eylül ayında Honor V Purse ve son olarak Honor Magic Vs 2 ile büyük başarılara imza atan şirket, Çin’deki katlanabilir telefon pazarında üst üste iki ay boyunca satışlarda zirvede kaldı. Honor Magic V2 tüm başarıyı sırtlandı!

Honor Magic V2 Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarında Zirvede!

Honor Magic V2, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16GB LPDDR5 RAM ve 256/512GB/1TB depolama seçenekleri sunuyor. Cihaz, katlandığında sadece 9,9 mm inceliğe sahip, bu onu normal bir akıllı telefondan farksız yapıyor.

Ayrıca 120Hz yenileme hızına, 1600 nit parlaklığa ve 2156 x 2344 piksel çözünürlüğe sahip katlanabilir 7,92 inç LTPO OLED ekrana sahip. Bu ekran HDR10+, PWM Dimming ve IMAX Enhanced desteği sunuyor. Ayrıca, cihazın kapağında 6,43 inç boyutunda ve 120Hz ekran ile 2500 nit parlaklık sunan bir ekran daha bulunuyor.

Honor Magic V2’nin kamera sistemi oldukça etkileyici. Cihaz, 50MP birincil sensör, 2,5x optik zoom ve OIS özellikli 20MP telefoto lens ve 50MP ultra geniş sensör içeren üçlü bir arka kameraya sahip. Özçekimler ve görüntülü aramalar için ise 16MP ön sensör mevcut. Bağlanabilirlik açısından, Honor Magic V2, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi ve USB Type-C 3.1 gibi özelliklere sahip.

Artan rekabetin ortasında Honor katlanabilir cihazları Çin’de rakiplerini geride bırakıyor. Honor tam olarak 8 milyon adet katlanabilir telefon satışına ulaşarak, pazarda en çok cihaz satan şirket oldu. Honor, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki başarılarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyorlar. Bu rekabet, kullanıcılara daha fazla yenilikçi teknoloji sunma konusunda büyük avantajlar sağlıyor.

Honor CEO’su Zhao Ming, Honor’un teknoloji ürünlerinde sıradanın ötesine geçmeyi hedeflediğini ve katlanabilir akıllı telefonların bu vizyonun bir parçası olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Honor, Temmuz 2023’te Honor Magic V2’yi piyasaya sürerek ince tasarımı ve hafifliği ile dikkatleri çekmişti. Honor Magic V2, yalnızca 231 gram ağırlığıyla, Apple’ın zamanındaki amiral gemisi olan iPhone 14 Pro Max’inden hafif bir katlanabilir telefon olmayı başarmıştı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor Magic V2’nin başarısı tesadüf mü? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!