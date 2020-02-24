Honor Magic Earbuds, hibrit gürültü engelleme özelliği ile duyuruldu!

Honor, bugün Magic Earbud‘larını duyurarak gerçek tam kablosuz kulaklık üreticileri kervanına katıldı. Honor‘un bu ürünü, Huawei Freebuds‘ın başka bir versiyonu olan kulaklıklardan değil, tamamen farklı kendine has bir ürün olarak tanıtıldı.

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Honor Magic Earbuds hangi özelliklere sahip?

Magic Earbuds 10 mm‘lik bir sürücüye sahip ve Bluetooth 5.0 üzerinden çalışıyor. Cihaz, A2DP 1.3, HFP 1.6 ve AVRCP 1.5‘i destekliyor. Ayrıca her biri 37 mAh bataryaya sahip ve sadece 5,4 gram ağırlığındalar. Şarj kutusu ise 410 mAh bataryaya sahip ve 51 gram ağırlıkta.

Honor‘a göre bu durum dinleme süresini 13 saate çıkarırken, üç buçuk saat kesintisiz müzik çalmasını sağlıyor. Bununla birlikte cihazın geldiği kasanın USB-C konektörü üzerinden şarj edilmesi yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Bu değerler oldukça kulağa hoş geliyor.

Her iki kulaklıkta da arama sırasında gürültü engelleme sağlayan üç mikrofon var, yani birisiyle konuşurken sesinizi filtreler, müzik dinlerken aktif bir gürültü iptali ise bulunmamaktadır. Honor Magic Earbuds ayrıca EMUI 10 ile çalıştırılan cihazlarla hızlı ve anında eşleştirilme gibi birkaç akıllı özelliğe sahip. Kulaklıklar çıkarıldıklarında veya takıldıklarında otomatik olarak şarkıyı oynatabilir veya duraklatabilir. Ancak bu özellik sadece EMUI 10 cihazlarıyla eşleştirildiğinde destekleniyor. Dokunmatik kontroller ise tüm akıllı telefonlarla çalışıyor.

Cihaz nisan ayında 129€ fiyattan resmi olarak piyasaya sürülecek.