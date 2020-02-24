Akıllı Telefonlar
Honor Magic Earbuds, hibrit gürültü engelleme özelliği ile duyuruldu!
Honor, bugün Magic Earbud‘larını duyurarak gerçek tam kablosuz kulaklık üreticileri kervanına katıldı. Honor‘un bu ürünü, Huawei Freebuds‘ın başka bir versiyonu olan kulaklıklardan değil, tamamen farklı kendine has bir ürün olarak tanıtıldı.
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Honor Magic Earbuds hangi özelliklere sahip?
Magic Earbuds 10 mm‘lik bir sürücüye sahip ve Bluetooth 5.0 üzerinden çalışıyor. Cihaz, A2DP 1.3, HFP 1.6 ve AVRCP 1.5‘i destekliyor. Ayrıca her biri 37 mAh bataryaya sahip ve sadece 5,4 gram ağırlığındalar. Şarj kutusu ise 410 mAh bataryaya sahip ve 51 gram ağırlıkta.
Honor‘a göre bu durum dinleme süresini 13 saate çıkarırken, üç buçuk saat kesintisiz müzik çalmasını sağlıyor. Bununla birlikte cihazın geldiği kasanın USB-C konektörü üzerinden şarj edilmesi yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Bu değerler oldukça kulağa hoş geliyor.
Her iki kulaklıkta da arama sırasında gürültü engelleme sağlayan üç mikrofon var, yani birisiyle konuşurken sesinizi filtreler, müzik dinlerken aktif bir gürültü iptali ise bulunmamaktadır. Honor Magic Earbuds ayrıca EMUI 10 ile çalıştırılan cihazlarla hızlı ve anında eşleştirilme gibi birkaç akıllı özelliğe sahip. Kulaklıklar çıkarıldıklarında veya takıldıklarında otomatik olarak şarkıyı oynatabilir veya duraklatabilir. Ancak bu özellik sadece EMUI 10 cihazlarıyla eşleştirildiğinde destekleniyor. Dokunmatik kontroller ise tüm akıllı telefonlarla çalışıyor.
Cihaz nisan ayında 129€ fiyattan resmi olarak piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 lansmanı 3 Mart’ta gerçekleşecek!
Black Shark‘ın bir sonraki oyun telefonu olan Black Shark 3, 3 Mart‘ta geliyor. Şirket ilk 5G özellikli cihazını (Black Shark 3‘ü) piyasaya çıkarmaya hazır görünüyor. Lansman tarihinin kesinleşmesi, sızdırılan özelliklerin yeniden gündeme getirilmesine neden oldu.
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Black Shark 3’ün özellikleri neler olacak?
Telefonun, 16 GB RAM ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip bir QHD ekran ile gelmesi bekleniyor. İşlemci olarak ise Snapdragon 865 SoC ile birlikte gelecek. Ayrıca telefonda 65W değerinde hızlı şarj desteği ile birlikte 5000 mAh büyüklüğünde bir pil görmeyi bekliyoruz. Telefon pil ve şarj konusunda oldukça yenilikçi bir cihaz olacak. Ayrıca Black Shark, 16 GB RAM değeri daha önce telefonlarda görülmemiş bir değer olduğu için bir ilke imza atacak.
Bir süre önce Black Shark, özel bir oyun telefonu üreticisi olduğu için oyun devi olan Tencent ile anlaştı. Black Shark cihazları için yazılım optimizasyonları ile birlikte ortak bir geliştirme yapacaklar. Bu hem firmanın hem de şirketin önemli bir güvenilirlik kazanmasını sağladı.
Black Shark 3‘ün etkinliğinin resmi olarak duyurulduğu yer Weibo‘da yayınlanan bir yazı ile göründü. 3 Mart‘ta gerçekleşecek olan büyük organizasyonda iki şirket arasındaki iş birlikten ilk ürünü göreceğimizi onaylayan görseller paylaşıldı. Ayrıca cihazın ismi Tencent Black Shark 3 olarak duyuruldu.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde 610000 puanı aştı!
Xiaomi Mi 10 Pro modeline bugün gelen MIUI güncellemesi ile cihazın performansında gözle görülür derecede artış yaşandı. Güncellemeden sonra yapılan Antutu testlerinde cihaz 610000 puanı aştı!
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Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde bu puanı nasıl yakaladı?
Yeni gelen güncellemeyle beraber giderilen hatalar ve cihazın artan stabilizasyonu halihazırda 600000 barajını aşmasını sağladı. Bunun üzerine Xiami’nin pazarlama müdürü Yao Liang bu skoru nasıl daha da geliştirebiliriz diye çeşitli girişimlerde bulundu. Cihazı oda sıcaklığı, soğutma sistemi ve soğuk ortamda test etme gibi farklı denemeler sonucu Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde tamı tamına 610627 puan alarak teknoloji dünyasını şaşırttı.
Testler sırasında cihaza nasıl müdahale edildi?
Aslında cihaza aşırı ısınmasını engellemek için yapılan müdahaleler dışında herhangi bir müdahalede bulunulmadı. İlk deneme oda sıcaklığında tamamen doğal koşullarda gerçekleştirildiğinde; Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinden 605783 Puan aldı.
Bir sonraki denemede Yao Liang cihazın arka tarafına aktif soğutma sistemine sahip; yani bildiğimiz laptop soğutucu tarzında bir aparat ekleyerek testi tekrarladı. Bu sefer cihazın işlemcisinin daha rahat sıcaklıklarda çalışması sonucu skor bir miktar daha yükselerek 610008 oldu. Bununla da yetinmeyen Yao Liang cihazın her yerine toplam 5 adet aktif soğutma sistemi yerleştirdi ve hepsini tam güç çalıştırdı. Aynı zamanda cihazı da güç kaynağına bağlı tutarak tam performansını vermeye zorladı ve sonuç şaşırtıcıydı. Tamı tamına 610627 puan! Cihazın üst limiti de bu olsa gerek. Yoksa Yao Ling yine duramayıp bu sefer 15 aktif soğutucuyla deney yapmayı da deneyebilirdi…
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi telefonlar 26 Mart’ta tanıtılacak!
Lansman tarihi belli olmayan Huawei P40 serisi telefonların yalnızca bu yılın mart ayında tanıtılacağı bilgisine sahiptik. Fakat bugün itibarıyla yeni serinin lansman tarihi resmi olarak açıklandı.
Teknoloji severler tarafından merakla beklenen Huawei P40 serisi telefonların tanıtım tarihi bugün yapılan Huawei Mate Xs 5G lansmanı sırasında şirket CEO’su Richard Yu tarafından açıklandı. 26 Mart 2020 günü yapılacak olan lansman Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleşecek.
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Bugüne kadar cihazlar hakkında pek çok bilgi sızdırıldı. Sızan bilgilere göre serinin en dikkat çekici modeli, beş lensli kamera modülüne ve 10x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması beklenen P40 Premium Edition olacak. Serinin bir diğer modeli olan P40 Pro ise 8 megapiksel çözünürlüklü 125 mm telefoto lens ve 5x yakınlaştırma özelliği ile gelecek. Bunlara ek olarak 52 megapiksel ana kamera ve 40 megapiksel sine çekim kamerası da cihazın kamera modülünde yer alacak. Serinin baz modeli P40, P40 Pro’da bulunan üçlü kamera modülü ve 3x optik yakınlaştırma özelliği ile gelecek.
Serinin üç modeli de teorik olarak 1200 Mbps indirme hızlarına erişmeyi sağlayan Wi-Fi 6+ teknolojisini barındıracak. Aynı zamanda P40 serisinde bulunan tüm telefonların 5G bağlantı seçeneğini desteklemesi bekleniyor. Haberimize konu olan cihazlara ait özellikleri sızıntı ve tahminler ışığında size ilettiğimizi belirtelim. Telefonların kesin özellikleri 26 Mart 2020 günü Paris’te yapılacak olan lansmanda ortaya çıkacak.