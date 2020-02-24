Honor V30 Pro 5G ve MagicBook 14 elimizde!

Honor V30 Pro 5G ve MagicBook 14 modelleri, bugün gerçekleştirilen lansman ile Avrupa pazarı için tanıtıldı. Biz de kısa süreliğine elde etme imkanı bulduğumuz bu iki cihaz için, bu videoda bir kutu açılışı ve ön inceleme içeriği hazırladık. Bakalım Honor V30 Pro 5G ve MagicBook 14 modelleri neler sunuyor?

Honor V30 Pro 5G neler sunuyor?

Öncelikle telefonun henüz Türkiye’de satılıp satılmayacağı kesin değil. Ayrıca Huawei’den bildiğimiz üzere bu cihazda da Google servisleri ön yüklü şekilde gelmiyor.

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Telefonun tasarımına baktığımızda iki farklı mavi renk seçeneğiyle birlikte siyah ve turuncu renklerinin de olduğunu görüyoruz. Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı modelde parmak izi sensörü hemen yan tarafta konumlandırılmış. Ayrıca kamera çıkıntısının da bir hayli kabarık olduğunu belirtmekte fayda var. Ön tarafta ise çift ön kamera deliği dışında neredeyse tamamı ekran ile kaplı bir tasarım görüyoruz.

Gücünü Kirin 990 işlemcisinden alan telefonda 5G desteğiyle birlikte 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı desteği sunuluyor. Arka tarafta F/1.6 diyafram değerine sahip ve OIS desteğiyle gelen ana kamera yer alıyor. Ayrıca yine OIS destekli 12 MP ultra geniş açı ve 3x optik zoom yapabilen 8 MP telefoto kamerası da yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP ana selfie kamerasına 8 MP ultra geniş açı ikinci kamera eşlik ediyor.

Son olarak 4100 mAh pille gelen telefonda 40W kablolu, 27W kablosuz şarj ve tersine şarj desteği yer alıyor.

Honor MagicBook 14 özellikleri

Adından da anlayabileceğiniz gibi ofisimize ulaşan model 14 inç ekran sunan model. Ayrıca aynı modelin bir de 15 inç ekran sunan varyasyonu bulunuyor.

Tamamen alüminyum kasayla gelen dizüstü bilgisayarda 1.38 kg ağırlık yer alıyor. Güç tuşuna entegre parmak izi sunan modelin touchpad yüzeyi de bir hayli geniş. Ayrıca kamera, klavyeye gizlenmiş şekilde karşımıza çıkıyor. 14 inçlik ekran Full HD+ çözünürlük sunarken, %84 oranında bir ekran kasa oranıyla karşılaşıyoruz.

Dizüstü bilgisayarında AMD Ryzen 5 3500U işlemci, 8 GB DDR4 çift kanal RAM, 256 GB veya 512 GB PCIe NVME SSD yer alıyor. 56 Wh batarya ile şirketin iddiasına göre 9.5 saat Full HD video izlenebiliyor. Ayrıca 65W şarj adaptörüyle 30 dakikada %46 oranında şarj mümkün.