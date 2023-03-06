Honor geçen hafta MWC‘de tanıtılan Magic 5 ve Magic 5 Pro modelleriyle birlikte HONOR Magic 5 Ultimate Edition‘ı Çin’de tanıttı. Bu model aynı 6.81 inç 120Hz OLED LTPO Adaptif Dinamik Yenileme Hızı ekranını koruyor ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile beraber geliyor. Modelin farklı olarak ön tarafında düşme direncini 10 kat artıran nano-seramik kavisli bir cam var.

12MP + 3D derinlik yüz kilidi açma kameralarıyla birlikte aynı 50MP üçlü arka kameralara sahip, ancak arka kamera tasarımı sekizgen şeklinde. Honor, telefonun Magic 5 Pro’da da bulunan kendi geliştirdiği C1 RF geliştirme çipine sahip olduğunu, bu nedenle mobil alımın yüzde 35 arttığını, Wi-Fi hızının yüzde 200’e kadar arttığını ve gecikmenin yüzde 90’a kadar azaltılabileceğini söyledi.

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Telefon deri bir arka yüze sahip ve aynı boyutu korurken Pro’daki 5.100mAh’ye kıyasla daha büyük bir 5.450mAh pil kapasitesine sahip. Honor, bunun lityum pillere kıyasla yüzde 12,8 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir silikon karbon anot pil olan “Qinghai Lake” pil kullandığını söyledi.

HONOR Magic5 Ultimate Edition teknik özellikleri

19,54:9 En Boy Oranına sahip 6,81 inç FHD+ (1312×2848 piksel) 120Hz LTPO (1-120Hz) Dört Kavisli OLED

Yüzer Ekran; HDR10+, IMAX Enhanced Sertifikalı, 2160Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma, nano seramik cam

Adreno yeni nesil GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

16GB RAM, 512GB depolama alanı

Çift SIM

Magic UI 7.1 (Android 13 tabanlı)

Arka Kameralar: 50MP Geniş Ana Kamera (f/1.6)+50MP +50MP Ultra Geniş Kamera (f/2.0)+50MP+Periskop Telefoto Kamera (f/3.0, 3.5x Optik Zoom, 100x Dijital Zoom, OIS); 4K video kaydı desteği; Arka tek LED flaş

Ön Kameralar: 12MP Ön Kamera + 3D yüz kilidini destekleyen 3D Derinlik Kamerası; 4K (3840×2160) video kaydı desteği

IP68 Suya ve Toza Dayanıklı

Boyutlar: 162,9×76,7×8,77mm; Ağırlık: 217g

DTS:X Ultra ses efektlerine sahip Çift Stereo Hoparlör

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS / AGPS /

GLONASS / BeiDou / Galileo, USB Type-C, NFC

66W kablolu ve 50W kablosuz HONOR SuperCharge Desteği ile 5450mAh (tipik) pil

Fiyat

Honor Magic 5 Ultimate Edition, siyah ve turuncu renkleriyle beraber 16GB + 512GB tek model için 966 Dolar fiyatla satışa sunulacak.