Huawei’den ayrıldıktan sonra yoluna emin adımlar ile devam eden Çinli teknoloji devi HONOR, yeni orta sınıf telefonu ve Magic 5 serisinin ilk telefonu olan HONOR Magic 5 Lite ile karşımıza sürpriz bir şekilde çıktı. Gelin telefonun özelliklerine yakından bir göz talım.

HONOR Magic 5 Lite’ta 6.67 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme ve 1920Hz PWM karartma destekli AMOLED ekran yer alıyor. Kaputun altına Snapdragon 695 yonga setini yerleştiren firma RAM tarafında 6 GB RAM‘i tercih ediyor. Keşke bu RAM miktarı 370 Euro‘luk fiyattan dolayı 8 GB olsaymış demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

Kamera tarafında firma yine iddiasını sürdürüyor. Telefonun arkasında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise bizi f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera karşılıyor.

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Kutusundan Android 12 işletim sistemi ve 40W hızlı şarjlı 5100 mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefon yakın zamanda Android 13 güncellemesi ile de tanışacak. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen bu model bakalım rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

İçindekiler HONOR Magic 5 Lite Özellikleri

HONOR Magic 5 Lite Özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme ve 1920Hz PWM karartma destekli AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 695 8nm Mobil Platform (2.2GHz x 2+1.8GHz x 6 Kryo 560 CPU)

Adreno 619L GPU

6GB RAM

128GB dahili depolama

Magic UI 6.1 ile Android 12

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 161.6 × 73,9. × 7.43mm

Ağırlık: 175g

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB 2.0

40W hızlı şarjlı 5100mAh kapasiteli batarya