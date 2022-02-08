Oppo Find X5 Lite, orta segmentin yeni lideri olabilir!

Oppo, içinde bulunduğumuz şubat ayında yeni amiral gemisi serisi olan Oppo Find X5 serisini resmi olarak tanıtacak. Firmanın yeni serisi, günümüzdeki mevcut olan tüm yeni nesil teknolojileri içerecek. Özellikle serinin pro modeli, ekran ve kamera tarafında önemli yenilikler ile gelecek. Bununla birlikte Oppo Find X5 Lite ise alt-orta segmentte yeni lider olmayı hedefliyor.

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Oppo Find X5 Lite hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo X5 Lite, 6,43 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir panel ile gelecek. Ayrıca ekran, Gorilla Glass 5 koruması ile geliyor olacak. Cihaz, günümüz şartlarında oldukça hafif olarak değerlendirebileceğimiz 173 gram ağırlığa ve 7,8 mm kalınlığa sahip. Bununla birlikte Find X5 Lite, MediaTek Dimensity 900 yonga setinden gücünü alacak. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek. Kamera özelliklerine bakacak olursak telefon, 32 MP çözünürlüklü IMX615 selfie kamerası ile geliyor olacak. Arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunmakta. Cihazın bulunduğu segment göz önüne alındığında bu teknik özelliklerin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Oppo Find X5 Lite, 65W hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh batarya ile gelecek. Cihazda IP54 sertifikası, NFC modülü, stereo hoparlör ve ekran üstü parmak izi okuyucusu mevcut. Yazılım tarafında ise telefon, Android 11 destekli ColorOS 12 arayüzü ile piyasaya çıkacak.

Geçtiğimiz kasım ayında Oppo, Çin’de Reno 7 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Bu seri, Reno 7, Reno 7 Pro ve Reno 7 SE’yi içeriyor. Bu ay, mevcut seriye bir yenisi olan Oppo Reno 7 Z 5G eşlik edecek. Cihaz, yonga seti haricinde temel özellik bakımından Oppo Find X5 Lite’a oldukça benzer olacak. Telefon, Snapdragon 480+ yonga seti ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde cihazın Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Telefonun Geekbench 5 sonuçları, tekli çekirdekte “689“, çoklu çekirdekte ise “1998” olarak hesaplandı. Oppo, Reno 7 Z 5G için henüz bir lansman tarihi açıklamadı. Ancak Oppo Find X5 serisi lansmanının ardından bu cihazında yakın tarihte tanıtılması muhtemel gözüküyor.