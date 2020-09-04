MSI, Summit adını verdiği iş dünyası odaklı laptop serisini duyurdu

Yüksek performanslı bilgisayarları ile popüler olan MSI cephesinde dün, şirket tarihindeki ilk sanal zirve gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen zirvede, iş dünyasını hedef alan “Summit” serisi laptoplar, yeni bir logo ile beraber basına lanse edildi.

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MSI Summit serisi, 11. nesil Intel işlemciler ile piyasaya sunulacak

Covid-19 salgını sırasında artan evden çalışma trendi ile, laptoplara olan talep de artmış idi. Günümüz şartlarını okumaya ve analiz etmeye çalışan MSI, Summit serisi ile günümüz iş dünyası kullanıcılarının dizüstü bilgisayarlardan olan beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. 11. Nesil Intel işlemcilere sahip olan iş dünyası odaklı yeni Summit serileri, kullanıcılara aynı zamanda ciddi bir performans da vadediyor.

Etkinlik sırasında şirketin yeni serilerini tanıtan MSI Notebook Global Satış & Pazarlama Direktörü Derek Chen, “2020 yılı birçok meydan okuma ile başladı fakat aynı zamanda yeni fırsatlar da getirdi. Bugün, değişen iş ortamlarımızdaki ihtiyaçlarımıza uyum sağlayacak yüksek performanslı, iş ve üretkenlik odaklı ilk laptoplarımızı tanıtmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Ardından MSI’ın “Summit”, “Prestige” ve “Modern” adını verdiği 3 yeni serisini tanıtan Chen; 11. Nesil Intel® işlemcilerin gücü ile donatılan bu laptopların hem kurumsal müşteriler, hem de geniş kapsamlı kullanım hedefleyen bireysel kullanıcılar için yüksek performans, üretkenlik ve verimliliği bir arada sunduğunu belirtti.

Bu 3 seri arasında Summit adı verilen serinin Türkçe karşılığı ise, “zirve” anlamına geliyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu seride MSI, iş dünyası için zirvede bulunması amaçlanan laptoplar üretmeyi hedeflemiş. Cihazların tasarımı, minimalist ve modern çizgilere sahipken; şıklıktan da ödün vermiyor.

MSI, yeni serilerde yeni bir logo ile karşımızda olacak

Yeni serilerle beraber yeni bir logoya ihtiyaç olduğunu da düşünen MSI Notebook tasarım departmanı müdürü Henri Chen; MSI’ın yeni logosunun, önceki tasarımla aynı performans ve ruh ile tasarlandığını, ancak daha keskin ve düz çizgilerle bu serinin minimalist stilini yansıttığını belirtti. MSI’ın detaylara verdiği önem ile tanındığını hatırlatan Chen; logonun “Fibonacci Sayısı” ve “altın oran” ile hesaplandığını anlatarak, MSI’ın “sektörün en iyi, en üstün laptoplarını üretmek” şeklinde olan vizyonunu da bu logo ile desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

2020 yılında pandemi süreci ile değişen kullanıcı taleplerine de vurgu yapan MSI yetkilileri, yeni serileri üretirken bu talepleri göz önüne aldıklarını da belirtti. Yetkililer buna dayanarak; MSI iş laptoplarının tamamının, kurumsal ve bireysel kullanıcıların temel sorunlarını ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığını belirtti. 11.nesil Intel® işlemcilerin yanı sıra Intel’in dahili grafik çözümü olarak sunduğu Intel® iRIS Xe de kullanılarak; Summit serisindeki taşınabilirlik ve performansın artırılması da amaçlanmış. Ayrıca cihazlar, alüminyum kasaları ile beraber askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip. TPM 2.0 ile de; kurumsal seviyede güvenlik sağlanarak hem bireysel, hem de iş verilerinin güvenliğinin sağlanması amaçlanmış durumda.

Summit serisi, Summit B ve Summit E olmak üzere iki farklı modele sahip. Summit B serisi, taşınabilir bir kasaya yerleştirilen ve 10 saatin üzerinde çalışmaya olanak tanıyacağı söylenen bir bataryaya sahip. Summit E serisi ise farklı özelliklere sahip grafik destekleri ve Windows Hello yüz tanıma sistemini destekleyen kızılötesi kamera ile geliyor. Summit serisi ayrıca çoklu dokunmatik desteği sunan ekran, video konferanslarda arka plandaki istenmeyen sesleri azaltan özel yapay zeka destekli gürültü engelleme gibi kullanıcı dostu uzaktan çalışma özelliklerine de sahip.

Farklı özelliklere sahip Laptoplar: Prestige, Modern, Prestige 14 Evo, ve Summit E13 Flip

Etkinlikte, Summit serisinin dışında Prestige ve Modern isimli seriler de tanıtıldı. Yüksek performansa ve ince tasarıma sahip olan Prestige ve Modern serisi laptoplar, iş odaklı günlük kullanımı, yüksek işlevsellik ile sunmayı amaçlıyor. Tanıtılan yeni ürünlerden biri olan Prestige 14 Evo ise Intel’in 11.nesil işlemcisi ve Intel® Evo™ platformuna sahip ilk laptoplar arasında. Bu sayede Prestige 14’ün standart bilgisayarlardan çok daha akıllı ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Etkinliğin sonunda gelen sürpriz ise yakın zamanda karşımıza çıkacak olan MSI Summit E13 Flip oldu. 360 derece katlanabilen ekranı ile tablet konforundaki bu laptop, birçok kullanım şeklini de destekliyor.

Etkinliğin tekrarını izlemek isteyen kullanıcılar, msi.gm/VirtualSummit adresi üzerinden etkinliğin kaydına ulaşabilirler. Peki ya siz MSI’ın iş dünyasını hedefleyen yeni dizüstü bilgisayar serileri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!