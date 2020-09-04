Tablet/Notebook/Laptop
MSI, Summit adını verdiği iş dünyası odaklı laptop serisini duyurdu
Yüksek performanslı bilgisayarları ile popüler olan MSI cephesinde dün, şirket tarihindeki ilk sanal zirve gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen zirvede, iş dünyasını hedef alan “Summit” serisi laptoplar, yeni bir logo ile beraber basına lanse edildi.
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MSI Summit serisi, 11. nesil Intel işlemciler ile piyasaya sunulacak
Covid-19 salgını sırasında artan evden çalışma trendi ile, laptoplara olan talep de artmış idi. Günümüz şartlarını okumaya ve analiz etmeye çalışan MSI, Summit serisi ile günümüz iş dünyası kullanıcılarının dizüstü bilgisayarlardan olan beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. 11. Nesil Intel işlemcilere sahip olan iş dünyası odaklı yeni Summit serileri, kullanıcılara aynı zamanda ciddi bir performans da vadediyor.
Etkinlik sırasında şirketin yeni serilerini tanıtan MSI Notebook Global Satış & Pazarlama Direktörü Derek Chen, “2020 yılı birçok meydan okuma ile başladı fakat aynı zamanda yeni fırsatlar da getirdi. Bugün, değişen iş ortamlarımızdaki ihtiyaçlarımıza uyum sağlayacak yüksek performanslı, iş ve üretkenlik odaklı ilk laptoplarımızı tanıtmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Ardından MSI’ın “Summit”, “Prestige” ve “Modern” adını verdiği 3 yeni serisini tanıtan Chen; 11. Nesil Intel® işlemcilerin gücü ile donatılan bu laptopların hem kurumsal müşteriler, hem de geniş kapsamlı kullanım hedefleyen bireysel kullanıcılar için yüksek performans, üretkenlik ve verimliliği bir arada sunduğunu belirtti.
Bu 3 seri arasında Summit adı verilen serinin Türkçe karşılığı ise, “zirve” anlamına geliyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu seride MSI, iş dünyası için zirvede bulunması amaçlanan laptoplar üretmeyi hedeflemiş. Cihazların tasarımı, minimalist ve modern çizgilere sahipken; şıklıktan da ödün vermiyor.
MSI, yeni serilerde yeni bir logo ile karşımızda olacak
Yeni serilerle beraber yeni bir logoya ihtiyaç olduğunu da düşünen MSI Notebook tasarım departmanı müdürü Henri Chen; MSI’ın yeni logosunun, önceki tasarımla aynı performans ve ruh ile tasarlandığını, ancak daha keskin ve düz çizgilerle bu serinin minimalist stilini yansıttığını belirtti. MSI’ın detaylara verdiği önem ile tanındığını hatırlatan Chen; logonun “Fibonacci Sayısı” ve “altın oran” ile hesaplandığını anlatarak, MSI’ın “sektörün en iyi, en üstün laptoplarını üretmek” şeklinde olan vizyonunu da bu logo ile desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.
2020 yılında pandemi süreci ile değişen kullanıcı taleplerine de vurgu yapan MSI yetkilileri, yeni serileri üretirken bu talepleri göz önüne aldıklarını da belirtti. Yetkililer buna dayanarak; MSI iş laptoplarının tamamının, kurumsal ve bireysel kullanıcıların temel sorunlarını ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığını belirtti. 11.nesil Intel® işlemcilerin yanı sıra Intel’in dahili grafik çözümü olarak sunduğu Intel® iRIS Xe de kullanılarak; Summit serisindeki taşınabilirlik ve performansın artırılması da amaçlanmış. Ayrıca cihazlar, alüminyum kasaları ile beraber askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip. TPM 2.0 ile de; kurumsal seviyede güvenlik sağlanarak hem bireysel, hem de iş verilerinin güvenliğinin sağlanması amaçlanmış durumda.
Summit serisi, Summit B ve Summit E olmak üzere iki farklı modele sahip. Summit B serisi, taşınabilir bir kasaya yerleştirilen ve 10 saatin üzerinde çalışmaya olanak tanıyacağı söylenen bir bataryaya sahip. Summit E serisi ise farklı özelliklere sahip grafik destekleri ve Windows Hello yüz tanıma sistemini destekleyen kızılötesi kamera ile geliyor. Summit serisi ayrıca çoklu dokunmatik desteği sunan ekran, video konferanslarda arka plandaki istenmeyen sesleri azaltan özel yapay zeka destekli gürültü engelleme gibi kullanıcı dostu uzaktan çalışma özelliklerine de sahip.
Farklı özelliklere sahip Laptoplar: Prestige, Modern, Prestige 14 Evo, ve Summit E13 Flip
Etkinlikte, Summit serisinin dışında Prestige ve Modern isimli seriler de tanıtıldı. Yüksek performansa ve ince tasarıma sahip olan Prestige ve Modern serisi laptoplar, iş odaklı günlük kullanımı, yüksek işlevsellik ile sunmayı amaçlıyor. Tanıtılan yeni ürünlerden biri olan Prestige 14 Evo ise Intel’in 11.nesil işlemcisi ve Intel® Evo™ platformuna sahip ilk laptoplar arasında. Bu sayede Prestige 14’ün standart bilgisayarlardan çok daha akıllı ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.
Etkinliğin sonunda gelen sürpriz ise yakın zamanda karşımıza çıkacak olan MSI Summit E13 Flip oldu. 360 derece katlanabilen ekranı ile tablet konforundaki bu laptop, birçok kullanım şeklini de destekliyor.
Etkinliğin tekrarını izlemek isteyen kullanıcılar, msi.gm/VirtualSummit adresi üzerinden etkinliğin kaydına ulaşabilirler. Peki ya siz MSI’ın iş dünyasını hedefleyen yeni dizüstü bilgisayar serileri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Samsung
Samsung Galaxy Tab A7 10.4, Hollanda’da listelendi!
Samsung yeni akıllı tableti GalaxyTab A7 10.4 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni nesil akıllı tableti Hollandalı bir teknoloji mağazasında listelendi.
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Samsung Galaxy Tab A7 10.4 listelendi!
Tablet piyasasında adından söz ettirmek isteyen ve farklı alternatifler ile kullanıcılarını karşılayan Samsung, yeni bir cihaz ile geliyor. Firma Galaxy Tab A7 10.4 cihazını geliştirirken, tablet Hollandalı teknoloji mağazası olan CentralPoint üzerinde listelendi. Herhangi bir detaya sahip olmadan listelenen cihaz hakkında olası bilgiler de konuşulmaya başlandı. 32 GB hafızalı Wi-Fi özellikli versiyonun listelendiği cihaz, genel olarak uygun fiyatı ile dikkat çeken A serisinin yeni bir üyesi olmaya hazırlanıyor. 64 GB depolama alanına sahip seçeneği de bulunan tablet özellikleri arttıkça daha yüksek fiyatlar ile kullanıcılarını karşılıyor.
LTE özellikli versiyonunun da aynı şekilde daha pahalı olduğu Samsung Galaxy Tab A7 10.4, herhangi bir S-Pen desteğine sahip değil. Snapdragon 662 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen yeni nesil tabletin, 7040 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Daha önce Google Play Console üzerinde ortaya çıkan tablet, kamera konusunda kafaları karıştırabilir. Zira Google Play Console‘da çift arka kamera olacağı belirtilirken, mağaza cihazı tek arka kameralı olarak lanse ediyor. 11 Eylül tarihinde Belçika ve Hollanda ile başlayarak piyasaya çıkartılacak ürün, baz modelde 235 Euro fiyat etiketine sahip. Her özelliğin dahil olduğu cihaz ise 323 Euro olarak bizleri karşılıyor.
Aksesuar
Apple, yeni nesil iPad ve Watch Series 6’yı yakında duyuracak!
Apple, tablet ve akıllı saat pazarına önem veren firmalar arasında. Şirket bu yıl pek çok yeni tablet ve akıllı saat modeli duyuracak. Pandeminin zirvede olduğu dönemde tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi cihazların satışları artmıştı. Firma bu sebeple yakın zaman içinde yedi adet iPad ve sekiz adet Watch Series 6 modeli duyuracak.
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Apple, yeni nesil cihazlarını ne zaman tanıtacak?
Avrasya Ekonomi Komisyonu‘nun sitesinde yer alan bilgilere göre yeni nesil iPad ve Apple Watch Series 6 yolda. Cihazların bu kadar fazla sayıda olması, farklı konfigürasyonlarla piyasaya sunulacakları anlamına gelebilir. Tespit edilen dosyalara göre iPad’ler iPadOS 14, akıllı saatler ise watchOS 7 ile çalışıyor. EEC listesi bu cihazların ayrıntıları ile ilgili bir bilgi vermiyor. Sadece burada listelenmesi cihazların yaklaştığı anlamına geliyor. Ancak listede her cihazın model numarası bulunuyor. Bu numaralara bakılırsa her bir numara yeni olarak kaydedilmiş. Eski bir cihazın yükseltmesi veya aynısı olmadıkları bu sayede kesinleşiyor.
Watch Series 6, “A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 ve A2356” model numaralarına sahip. Yeni nesil iPad’ler ise “A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429” model numaraları ile EEC‘den geçiyor. EEC‘den geçen ürünler genellikle yakın zaman içerisinde tanıtılır. Cihazların lansman tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Genel
MSI’dan “Okula Dönüş” indirimleri!
Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla öne çıkan MSI, okula dönüş 2020 kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında hem oyun oynamak isteyen, hem de içerik üretmek isteyenler için %25’e varan indirimler yer alıyor. Bu makalemizde, indirime giren modellerden dikkat çekenleri genel özellikleriyle sıralayacağız.
İndirime giren tüm MSI dizüstü bilgisayarlarına buradan ulaşabilirsiniz
OYUNCULAR İÇİN ÖNE ÇIKAN MSI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR MODELLERİ
MSI GS66 STEALTH
Ofisimizde 2 yıldır Ersin Akman’ın kullandığı GS65 Stealth modelinin (https://youtu.be/mNDnNnPps2Y) yeni versiyonu diyebileceğimiz GS66 Stealth, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle tam bir oyun canavarı diyebiliriz. Zira modelde RTX 2060 ekran kartı, 512 GB SSD kapasitesi ve 10. nesil Intel i7-10750H işlemci gibi özellikler sıralanıyor.
Bir MSI imzası haline gelen Steelseries imzalı klavye geleneği GS66 ‘da da devam ediyor. Steelseries Engine 3 yazılımı ile her tuşa bağımsız olarak istediğiniz rengi atayabiliyor, farklı efektler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Macro ve oyunlara özel profilleme seçeneklerini kullanma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda bu program ile SteelSeries’e ait diğer tüm aksesuarlarınızı da kontrol etme imkanı veriyor. Ses konusunda ise DYNAUDIO imzalı ses sistemi sayesinde, sadece oyunlarda değil film izlerken veya müzik dinlerken de yüksek ve kaliteli bir deneyim yaşıyorsunuz.
Genel olarak MSI GS66 Steath; dizüstü bilgisayarından çok yüksek performans bekleyen, her oyunu üst düzey grafik ayarlarda rahatça oynamayı bekleyen ve aynı zamanda yaklaşık 2 kg ağırlığıyla taşırken de sorun çıkarmayacak bir model isteyen kullanıcılar için çok iyi bir seçenek. Ayrıca model 99.9w/saat ‘lik sivil havacılıkta uçağa alınabilecek maksimum pil seviyesi sunan bir dizüstü bilgisayar.
MSI GF75 Thin
Dizüstü bilgisayarım hem performanslı, hem de ince ve hafif olsun diyenlere hitap eden bir model MSI GF75 Thin. Ayrıca 17.3 inç ekran boyutuna sahip olduğu için, büyük ekran isteyen ve 15.6 inç modelleri tercih etmeyen kullanıcılar için de oldukça mantıklı bir seçenek. Ekran konusunda cihazın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması da önemli. Zira yüksek FPS değerlerine ulaştığınızda buna tazeleme hızıyla uyum sağlayan ekran, yırtılmalar olmadan akıcı bir görüntüyü size sunabiliyor.
Cihazda şu anda en güçlü mobil işlemcilerden biri olan 10. Nesil Intel Core i7-10750H yer alıyor. Buna ek olarak diğer teknik özelliklerde GTX 1650 ekran kartı, 256 GB SSD ve 1 TB mekanik disk, 8 GB RAM sıralanıyor. Tabii ki oyun performansı kadar cihazın soğutma sistemi de bir hayli öne taşıyor. Burada MSI 4 adet ısı borusu, 2 adet fan ve 4 çıkış ile yük altında bile serin çalışma vadediyor.
Son olarak GF75 Thin modeline benzer olarak eğer hem daha küçük hem de daha uygun fiyatlı bir model bakıyorsanız yine indirimde olan GF63 Thin modeline de göz atabilirsiniz.
MSI GL75 LEOPARD
17.3 inç büyük ekranda 144 Hz tazeleme hızı sunan ekran, RTX 2060 ekran kartı ve Intel i7-10750H işlemcisiyle bir oyuncunun isteyeceği her şeyi bünyesinde barındıran bir model GL75 Leopard.
Tasarımına baktığımızda kırmızı arka aydınlatmalı klavye, MSI’ın imzası haline gelen agresif tasarım hatları ve büyük hava çıkışları gibi detaylar göze çarpıyor. Cihazdaki işlemci ve ekran kartı ikilisi, günümüzün tüm oyunlarını en üst grafik ayarlarında rahatlıkla oynabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca ekran tarafında 144 Hz desteği, yüksek FPS değerlerine uyum sağlayarak çok daha akıcı bir görüntü elde edebileceğinizi ifade ediyor.
Bu arada modelin daha farklı konfigürasyon sunan bir diğer modeli de yine indirim kampanyasında.
İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN MSI FIRSATLARI
PRESTIGE 14 A10SC-019TR
Prestige serisinden bir modeli geçtiğimiz aylarda ofisimizin çekim ve kurgu işlerini yapan sevgili Aslı incelemişti. Bu seri, içerik üretenlerin ihtiyaç duyacağı doğru renkler veren ekranları, taşınabilirliği yüksek tasarımları ve performanslı olmasına rağmen serin çalışabilmeleriyle öne çıkıyor. Daha önce Aslı’nın yaptığı kullanım tecrübesi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
MSI Prestige 14 A10SC modeli, sunduğu teknik özelliklerin yanı sıra 1.29 kg ağırlığıyla ultra taşınabilir bir model. Ayrıca 14 inç boyutlu bir dizüstü bilgisayar olduğundan, çantanızda taşıdığınızı dahi hissetirmeyen cinsten bir ürün. Sözünü ettiğimiz 14 inçlik ekran 4K çözünürlüklü ve renk konusunda çok iddialı bir model. Çünkü AdobeRGB %100 renk gamı, Delta E>2, True Color teknolojisi ve CalMan onayı ile geliyor. Bu özellikler sayesinde bir grafik üzerinde çalışırken veya bir video kurgularken doğru renk görüyorsunuz.
Birden fazla Thunderbolt 3 yuvası sunan model, bu sayede dilediğiniz zaman dizüstü bilgisayarını birden fazla ekrana yansıtabilmenize olanak sağlıyor. Performans tarafında ise Intel® Core™ i7-10710U işlemci ve GTX 1650 ekran kartı karşımıza çıkıyor. Modelde 512 GB NVMe SSD yer alırken, 50 Whr batarya 10 saate kadar kesintisiz bir çalışma performansı vadediyor.
Ayrıca kampanya kapsamıda olan Prestige 15 modeline de buradan göz atabilirsiniz.
Creator 17M A10SD-247TR
Profesyonel içerik tasarımcıları için üretilen Creator; video düzenleme, 3D animasyon, fotoğrafçılık ve grafik tasarım gibi iş kollarına hitap ediyor. Dışarıdan bakıldığında sadeliğin getirdiği bir şık tasarım dikkat çekiyor. Ancak bu sadeliğin altında MIL-STD-810G sertifikası ile askeri standartlarda test edilmiş bir dayanıklılık yatıyor.
17.3 inç büyük ekran sunan modelde sRGB %100 renk doğruluğu ve 144 Hz tazeleme hızı bulunuyor. Ayrıca ekran çerçeveleri oldukça ince olduğundan, kullanıcılar göze batan kalın çerçeveler yerine ekran deneyimini daha güzel bir şekilde yaşayabiliyor. Modelde oyuncu dizüstü bilgisayarlarında da çok performanslı olduğu için tercih edilen Intel i7-10750H işlemci, 16 GB RAM ve GTX 1660 Ti ekran kartı yer alıyor. Yani ürün aslında bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olmasa bile, oyuncu modellerinden farksız olan teknik özellikleriyle rahatlıkla her oyunu da oynatabilir durumda.
Modern serisi dizüstü bilgisayarlar
Kampanya kapsamında Modern serisinden üç farklı model indirimde. Bunlar MODERN 14 B10RASW-203TR, MODERN 14 A10M-1044XTRve Modern 15 A10RAS-060XTR
Bu serinin özelliklerine genel bir bakış atacak olursak, yine ultra taşınabilir ve aynı zamanda performanslı ürünlerle karşılaşıyoruz. Modellerin incecik çerçeveleri ekranın olduğundan daha güzel görünmesini sağlıyor. Ayrıca boyut olarak 14 inç ve 15 inç gibi farklı seçenekler sunuluyor. Ekranda şirketin True Color teknolojisi de işlerinizde doğru renk alabilmeniz adına düşünülmüş.
NOT: Bu içerik MSI desteğiyle hazırlanmıştır.