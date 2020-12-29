Honor dizüstü bilgisayarları Windows 10’a geri dönüyor

Birkaç ay önce Huawei firmasından ayrılmasının ardından Honor, Microsoft ile bir anlaşma imzalamaya gitti. Böylelikle Honor, yeni çıkaracağı dizüstü bilgisayarlarında Windows 10 işletim sistemini resmi olarak kullanmaya başlayabilecek.

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Bahsedilene göre Huawei, bilgisayarlarında Android tabanlı Harmony işletim sistemini kullanmayı planlıyordu. Bu durum da bilgisayarların dünya çapında piyasalarda oldukça zorluk çekebileceği anlamına geliyordu.

China Daily tarafından Honor CEO’su Zhao Ming’in onayıyla iletilen haberin devamında ise, Huawei’den ayrılmasıyla beraber Honor’un Amerika tarafından koyulan ambargolardan etkilenmediği belirtiliyor. Dolayısıyla Microsoft lisansını daha rahat kullanabilen firmanın böylelikle satış ve destek potansiyelinin de gelecek bilgisayarları için arttığı söyleniyor.

Bununla beraber, bir telekomünikasyon endüstrisi kurumu olan Information Consumption Alliance’ın genel yöneticisi Xiang Liang’ın dediğine göre; bir Amerikan şirketinin Honor ile yaptığı işbirliği daha fazla şirketin de yakın gelecekte bu yolda olduğuna işaret edebilir. Bu da Honor için üretim sorunlarına bir çözüm yolu sunabilecek kapasitede bir durum oluşturuyor. Hatta firmanın bu konudaki beklentilerinden birisi de bu anlaşmanın Qualcomm gibi diğer Amerikan üreticilerle ilişkilerini tekrardan yoluna koyması. Ki böylelikle firma, akıllı telefon cihazlarında da bir yenilenme yaşayabilir.

Diğer yandan her ne kadar yakın zamanda görülen Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar modelleri Ryzen 5 4000 serisi işlemciler kullandıysa da; Microsoft ile yapılan bu anlaşmanın Intel i5 işlemcilerinin de yakın zamanda yeni cihazlarda yer alabilmesinin önünü açabileceği düşünülüyor. Böylelikle çift kanallı 16GB RAM ve 512GB SSD PCIe gibi özelliklerin tutulması da sağlanabilir gözüküyor.

Ancak Microsoft ve Intel kullanılması muhtemel yeni MagicBook Pro cihazlarındaki handikap, fiyatları olacak gibi. Çünkü şimdiki 899 Dolarlık fiyatın, bu iki markanın işin içine girmesiyle artması oldukça muhtemel.