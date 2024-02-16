HONOR, yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son piyasaya sürdüğü ürünler arasında HONOR X9b’nin yanı sıra HONOR CHOICE Watch da bulunuyor. Akıllı saat, kullanıcılarına sağladığı özelliklerle adından söz ettiriyor.

HONOR CHOICE Watch, 1,95 inçlik AMOLED ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Metalik dokulu çerçevesi ve hafif tasarımıyla da kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Ancak, bu saatin öne çıkan özellikleri sadece dış görünümüyle sınırlı değil.

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Sağlık izleme konusunda gelişmiş özellikler sunan HONOR CHOICE Watch, SpO2, kalp atış hızı, uyku ve stres izleme gibi tüm gün boyunca sağlık durumunu takip etme imkanı sağlıyor. Özellikle yerleşik kapasitif sensörü sayesinde, saatin temas yüzeyini algılayarak insan derisini ve cansız nesneleri ayırt edebilmesi dikkat çekiyor. Bu özellik, kullanıcıların canlı olmayan nesnelerle temas halindeyken kalp atış hızı, SpO2 ve stres ve basınç algılama gibi önemli işlevleri devre dışı bırakmasına olanak tanıyor.

Teknik özelliklerine baktığımızda, HONOR CHOICE Watch’un oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Bluetooth arama, GPS desteği, 5 tür Kendini Tanıma özelliği bulunan 120 Spor Modu ve 5 ATM suya dayanıklılığı gibi özelliklerle donatılmış olan bu akıllı saat, kullanıcılarına geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ayrıca, tek bir şarjla 12 güne veya 2 haftaya kadar pil ömrü vaat etmesiyle de dikkat çekiyor.

HONOR, teknoloji tutkunlarının ve sağlık bilincine sahip olan kullanıcıların beklentilerini karşılamak amacıyla bu yeni ürünlerini piyasaya sürmüş durumda. HONOR X9b ve HONOR CHOICE Watch, markanın yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu ürünlerle birlikte HONOR, akıllı teknolojinin ve sağlık takibinin birleşiminden doğan güçlü çözümler sunmaya devam ediyor.

İçindekiler HONOR CHOICE Watch özellikleri

HONOR CHOICE Watch özellikleri