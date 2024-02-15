Orta sınıf akıllı telefon segmentindeki lider isimlerden biri olan Honor, X Serisi’nin en son üyesi olan HONOR X9b modelini tanıttı. Bu yeni telefon, kullanıcılara yüksek performans ve şık tasarımı bir arada sunmayı hedefliyor.

HONOR X9b, 6,78 inçlik bir ekranla geliyor ve 120Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Ayrıca, en son yastıklama teknolojisine sahip Ultra Sıçrama 360 derece Düşme Önleme Direnci ile donatılmıştır. Bu özellik, telefonun her köşesinde ve yüzeyinde 360 derece koruma sunarak, düşmelere karşı etkileyici bir dayanıklılık sağlıyor

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HONOR X9b gücünü sağlayan Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, akıllı telefonun performansını optimize ederken, 8 GB RAM ile birlikte akıcı bir çok görev deneyimi sunar. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ise kullanıcı dostu bir arayüz ve akıllı özellikler sunuyor.

Kamera konusunda da iddialı olan HONOR X9b, 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamerayla donatılmıştır. Bu, kullanıcıların yaratıcılıklarını sınırlarını zorlamasına ve net ve canlı fotoğraflar çekmesine olanak tanır.

Tasarım açısından, HONOR X9b, üst düzey saatlerden ilham alan şık bir gövdeye sahiptir. Kamera modülü, ikonik Klasik Çift Halka Tasarımı ile dikkat çekerken, gece yarısı siyahı ve gündoğumu turuncusu gibi çarpıcı renk seçenekleri ve çevreye duyarlı tasarım öğeleriyle dikkat çekiyor. Telefon ayrıca, 35W hızlı şarj desteği ile güçlü bir 5800mAh bataryaya sahiptir ve 3 güne kadar kesintisiz kullanım vaat eder.

HONOR X9b, hem performans hem de şıklık arayan kullanıcılar için çarpıcı bir seçenek olabilir. Bu yeni model, Honor’un yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımının bir yansımasıdır ve Hindistan’daki akıllı telefon pazarında büyük bir etki yaratması bekleniyor.

İçindekiler HONOR X9b özellikleri

HONOR X9b özellikleri