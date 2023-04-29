Shenzhen’deki Ar-Ge merkezinde düzenlenen bir Honor etkinliği sırasında şirketin CEO’su Zhao Ming, Apple’ın iOS’una meydan okuduklarını ve bu konuda oldukça iddialı olduklarını söyledi. Honor CEO’su şirketin 2022’deki Ar-Ge harcamalarının şirketin toplam gelirinin %10’unu oluşturduğunu ve kendi Android yorumlamaları olan MagicOS’un geleceği konusunda bu kadar iyimser olmalarının ana nedeninin de bu olduğunu vurguluyor. Honor Apple’a açık açık meydan okudu!

Honor İşletim Sistemi Savaşında Vites Artırdı!

Honor’un CEO’su Zhao Ming, Apple’ın akıllı telefonlarının şirketin amiral gemisi olan Magic5 serisi de dahil olmak üzere birçok Android akıllı telefona kıyasla daha düşük donanıma, modası geçmiş tasarıma, kötü çekim gücüne ve zayıf pil ömrüne sahip olduğuna dikkat çekti.

İnsanlar çoğunlukla iOS ve sağladığı ekosistem nedeniyle Apple’a akın ediyor. Honor ise bu durumu değiştirmekte kararlı gibi görünüyor. Öyle ki, şirket bu konu hakkında çok ciddi bir yatırım yapmış durumda. Bu sayede MagicOS işletim sistemi çok daha modern ve çok daha sezgisel bir yapıya kavuşacak. Şu anda bile en kararlı Android yorumlamaları arasında yer alan MagicOS ilerde çok daha iyi bir hale gelebilir.

Apple’ın iOS işletim sisteminin akıcı, güvenilir ve güçlü olduğu inkar edilemez bir gerçek. Bu nedenle Honor gelecekteki MagicOS sürümlerinde Apple ile bu konuda rekabet etmeye çalışacak. Firma ayrıca sadece Apple’a değil, HarmonyOS ile önceki ortağı Huawei’ye de meydan okuyabilecek zengin bir ekosistem oluşturmaya daha fazla odaklanacak.

Honor’un bu hamlesi akıllı telefon pazarında kartları yeniden dağıtabilir. Zira akıllı telefon donanımları o kadar güçlü bir hale geldi ki, artık donanım konusu kullanıcılar için bir kriter olmaktan çıktı. Yeni bir telefon almak isteyen müşteriler, yazılımın donanım özelliklerini ne kadar verimli kullanabildiğine bakıyor. Honor da çalışmalarını bu konuda yoğunlaştırmış durumda.

Birçok Android üreticisi, Android işletim sisteminin üzerine kendi kılıfını giydiriyor. Samsung bu yarışta One UI ile, Vivo OriginOS ile, Huawei ise HarmonyOS ile yer alıyor. Honor cephesi ise MagicOS işletim sistemiyle rakiplerine meydan okuyor. Bizler de Honor’un bu konudaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor bu konuda Apple’a karşı zafer kazanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!