Aksesuar
HONOR Band 6 çok yakında Türkiye’de!
Mobil internet sağlayıcı ve aksesuar üreticisi olan Honor, ayrıca giyilebilir teknoloji ürünleri de üretmeye devam eden firmadır .Yenilikçi akıllı bileklik HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı ile gelirken günlük akışı kolaylaştıracak benzersiz sağlık ve egzersiz takip yetenekleriyle yeni bir akıllı saat deneyimi yaratmaya hazırlandığını belirtti.
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Özellikle gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle fark yaratmayı hedefleyen HONOR, en yeni akıllı bilekliği HONOR Band 6’yı Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığını duyurdu. Bileklikten öte gerçek bir akıllı saat deneyimi sunmak üzere tasarlanan Honor Band 6, sağlık, egzersiz, stres ve uyku takibi gibi birçok akıllı saatte bulunan özelliklerin yanında hafif ve şık bir akıllı asistan olarak öne çıktığını iddia ediyor.
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Ekran detaylarına göz atacak olursak, geniş ve canlı 1.47 inç’lik 194×368 çözünürlüklü AMOLED ekranıyla oldukça net bir görüntü imkânı sunan HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Parmak izi bırakmayan kavisli cam ekran tasarımıyla gelen Honor Band 6, ikonik ve şık bir görünüşe sahip bir cihaz. Silikon kauçuk kayışlarıyla rahat bir kullanım sunan akıllı bileklik, farklı saat görünümü seçenekleriyle beraber geldiğini de belirtelim.
Honor Band 6 ile sağlığınızı takip edin!
Meteor Siyahı, Kumtaşı Grisi ve Mercan Pembesi renkleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak olan akıllı bileklik, birçok sağlık takibi özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Akıllı bileklik, SpO2 takibi sayesinde kullanıcının kandaki oksijen seviyesini ölçebildiğini belirtirken, solunumla ilgili olası sorunlara yönelik uyarı verebiliyor. Ayrıca optik kalp ritim sensörü ve hassas, yapay zekalı algoritmayla birlikte, 7/24 nabız takibi yaparak, sıra dışı bir durumda kullanıcıyı harekete geçirebildiğini belirtiyor. Kalp ritmindeki değişimleri de algılayabilen HONOR Band 6, bu sayede kullanıcının gün içerisindeki stres seviyesini belirleyip rahatlatıcı nefes egzersizleri sunabiliyor. Derin uyku, hafif uyku, REM uykusu, uyanık geçen süre ve yapılan şekerleme sayısı gibi farklı bilgileri de kullanıcılara verebilen HONOR Band 6, bu ölçümlerle uyku kalitesini artırmak adına öneriler sunabilme özelliğine de sahip.
Egzersiz deneyiminde yanınızda!
HONOR Band 6, düzenli olarak egzersiz yapanlar için mükemmel bir yardımcı görevi gördüğünü de iddia ediyor. Açık ve kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme gibi 10 farklı antrenman moduna sahip olan akıllı bileklik, gerçek zamanlı veri sağlamasının yanı sıra, egzersiz hedefine ulaşmaya yardım ediyor.
50 metreye kadar su geçirmeyen HONOR Band 6, kulaç sayısı ve yüzücülere yönelik SWOLF skoru gibi su altı aktivitelerini de takip edebilme özelliğine sahip. Bu açıdan yüzücüler için de ideal bir bileklik olarak dikkat çeken HONOR Band 6, altı farklı egzersiz modunu otomatik olarak algılayarak kullanıcıların egzersiz takibini başlatmalarını ve çalışmalarını kayıt altına almalarını da sağlıyor.
Pil durumu hakkında!
Tek şarjla yoğun kullanımda bile 10 güne kadar pil ömrüne sahip olduğunu iddia eden akıllı bileklik, normal kullanımda ise bu süreyi 14 güne uzatabildiğini belirtiyor. Hızlı şarj özelliğiyle gelen Honor Band 6, 10 dakikalık hızlı şarjla 3 günlük kullanım sağlayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
Telefona Bluetooth üzerinden bağlanabilen HONOR Band 6, “Uzaktan Deklanşör”, “El Feneri” , “Telefonumu Bul” gibi pratik uygulamalara ek müzik kontrolü, arama ve mesaj bildirimi, hava durumu, alarm gibi kullanışlı özellikleriyle bileğinizde şık bir aksesuar ve birincil asistanız olmayı hedefleyecek.
Honor Hakkında;
Honor, merkezi Shenzen, Çin’de olan ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co.’ye ait olan bir Akıllı telefon üreticisi, Mobil internet sağlayıcı ve aksesuar üreticisidir. Firma ayrıca giyilebilir teknoloji ürünleri de üretmeye devam ediyor. Kendisini, ikonik bir küresel teknoloji markası olmaya, güçlü ürün ve hizmetleriyle herkes için yeni bir akıllı dünya yaratmaya adadıklarını duyurmuşlardır.. Ar-Ge’yi her zaman odağında tutarak, dünyanın her yerindeki insanların kendi sınırlarını zorlayıp, daha özgür ve başarılı olmalarını sağlayan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğini de belirtiyor. Her bütçeye uygun, yüksek kalitede akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve giyilebilir teknolojiler sunan HONOR’un ürün portföyü ile tanışabilirsiniz
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Aksesuar
En iyi AirPods ve AirPods Pro kılıflarını listeledik!
AirPods’larınız veya AirPods Pro’nuz için bir kılıfa mı ihtiyacınız var? Aslında Apple‘ın kablosuz kulaklıkları halihazırda kendi kutularında geliyor ve böylece iyi bir şekilde korunmuş oluyorlar. Ancak bunun yanında havalı AirPods ve AirPods Pro kılıfları, işlevsel ve eğlenceli tasarımlarıyla popüler hale geliyor ve hatta bir moda ifadesi bile olabiliyor.
Elbette sağlam AirPods kılıfları, sevdiğiniz AirPods’larınız için çizilmelere ve düşmelere karşı koruyan ekstra bir katman da oluşturabiliyor. Hatta bazı AirPods kılıfları su geçirmelere karşı da koruma sağlıyor. Bizde bu haberimizde AirPods ve AirPods Pro için tüm zamanların en iyisi olduğunu düşündüğümüz kılıfların bir listesini sizin için derledik.
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Incase Woolenex dokulu AirPods Pro Kılıfı
Bu model daha çok bir moda ifadesine benziyor ve şu an için yalnızca Apple resmi sitesinde satışa sunuluyor. Kılıf, sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan dayanıklı Woolenex’den yapılmış hafif bir tasarıma sahip. Bu dayanıklı kumaş malzeme aynı zamanda suya karşı da dayanıklı, ancak kumaş olduğundan anlayacağınız üzere AirPods’unuzu suya karşı korumuyor. AirPods Pro ve standart AirPods’lar için 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
Catalyst Su Geçirmez AirPods Pro Kılıfı
Bu AirPods Pro kılıfı, 2 metreye kadar olan düşmelere karşı koruma sağlıyor. Sadece bununla kalmıyor ve aynı zamanda 1 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Bu su geçirmezlik standardı, AirPods’larınızı herhangi bir içeceğin içine düşürmenize ve kazara su dökülmelerine karşı koruyacağı anlamına geliyor. Farklı stillere ve kıyafetlere uyması için farklı renk seçenekleriyle sunuluyor. Hatta bu seçenekler arasında karanlıkla parlayan fosforlu yeşil seçeneği de mevcut. Bu renk seçeneği, gece karanlığında AirPods’unuzu ararken oldukça kullanışlı olacaktır.
Şarj portu tam koruma için kapatılmış, ancak koruma kapağı kaldırılarak şarj yuvası kullanılır hale getirilebiliyor. Aynı zamanda kılıf, AirPods’larınızı kemerinize ve çantanıza bağlamaya yarayan bir aparatla beraber geliyor. Bu da onu daha kullanışlı hale getiriyor.
Nomad AirPods ve AirPods Pro Deri Kılıf
Bu sağlam AirPods kılıfı, kaliteli deriyle beraber size tam bir koruma sağlayabilir. 2 parçalı bu AirPods kılıfı, ABD’nin Chicago kentindeki en eski tabakhanelerinden biri olan Horween deriden yapılıyor. Kılıfın iç kısmı ise mikrofiber malzemeden oluşuyor. Ek olarak, deri yaşlandıkça sağlam bir patine oluşturuyor. Bu da yıllar geçtikçe derinin daha güzel bir görünüm almasını sağlıyor. Kılıf, AirPods için koyu kahverengi ve siyah renk seçeneğiyle sunulurken, Pro için ekstra karamel rengi seçeneği de bulunuyor.
AirSnap ve AirSnap Pro: havalı AirPods Kılıfları
Farklı ve yeni çıkan bu AirPods kılıflarını gerçekten ilginç bulabilirsiniz! Twelve South’un AirSnap kılıfları diğer kılıflara göre biraz pahalı ancak buna karşın şık bir tasarıma sahip. Bu kılıflar AirPods Pro için 3 farklı renkte satışa sunuluyor; açık mavi, siyah ve kahverengi. Standart AirPods modeli için ise ek olarak yeşil ve kırmızı renk tonları bulunuyor. Ayrıca AirPods’larınızı çantanıza veya anahtarlığınıza takmak için kullanabileceğiniz bir klipsi de mevcut. Bunun yanında kutuda AirPods’larınızı veya AirPods Pro’nuzu taşımak için naylon bir bileklik de bulunuyor.
UAG’den sağlam AirPods Kılıfı (Urban Armor Gear)
Bu kılıf diğerlerine göre biraz daha ince silikondan yapılmış ancak AirPods’larınıza şık bir hava katıyor. Kılıf, 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor; turuncu, siyahlı turuncu, zeytin rengi ve siyah. Kılıfın üzerinde çıkarılabilir bir klips mevcut ve AirPods’ların kapağını açmak için hızlı bırakma düğmesi bulunuyor. Ek olarak, bu koruyucu AirPods kılıfı, düşmelere karşı askeri standartlarda koruma sağlıyor.
Elago’dan uygun fiyatlı ve sevimli AirPods Kılıfı
Bu kılıf deriden yapılmadı ve yukarıdaki kılıflar kadar pahalı değil ancak onu özel yapan başka bir yönü var; sevimli ve klasik görünümlü oyun konsolu tasarımı. Herkesten biraz daha farklı olmak ve komik bir AirPods kılıfına sahip olmak istiyorsanız bunu beğenebilirsiniz. Bu kılıf yalnızca standart AirPods 1 ve 2 için satışa sunuluyor ve kablosuz şarjı engellemiyor. Ek olarak Airpods kasasının kapağı için kaymaz bir kaplamaya sahip.
Bonus seçenek: Kendi AirPods Kılıfınızı Tasarlayın
Eğer bütün bu kılıflar size göre değilse ve AirPods’unuza yakışacak olan kılıfın kendi tasarımınıza ait olmasını istiyorsanız CASETiFY’ de kendinize özel bir AirPods kılıfı oluşturabilirsiniz. Bu kılıflar oldukça ince bir materyalden yapılıyor ve üzerine adınızı yazmak istiyorsanız metin ve düzenin özelleştirilmesine izin vermeniz gerekiyor.
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Aksesuar
OnePlus Watch, her zaman açık ekran güncellemesini alacak!
Her zaman açık ekran modu, birkaç yıl önce akıllı telefonlara ardından ise akıllı saatlere entegre edilen yenilikçi özelliklerden biridir. Bu sistemin ilk kullanıldığı cihaz, Motorola Moto X adlı akıllı telefondu. Bu cihaz, LCD ekrana sahipti ve yeni teknolojinin öncüsü konumundaydı. Şirket bu teknolojiyi, “Active Display” olarak adlandırıyordu. Ardından Samsung, mevcut teknolojiyi OLED paneller için optimize hale getirdi. Ayrıca diğer şirketlerin de bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ile AMOLED panellerde de aktif şekilde bu teknolojinin kullanımı başladı.
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OnePlus Watch, her zaman açık ekran güncellemesini ne zaman alacak?
Günümüzde her zaman açık ekran özelliği, Huawei ve Xiaomi telefonlarda olmazsa olmaz özellikler arasında. OnePlus da son zamanlarda yaptığı geliştirmeler ile birlikte cihazlarında bu özelliği bulundurmaya başladı. Firma, en son OxygenOS 11 güncellemesinde AOD‘ye geçiş yaptı. AMOLED panel kullanan hemen hemen her cihazda bu teknoloji kullanılacak gibi gözüküyor. OnePlus Watch çıkış yaptığında her zaman açık ekran özelliğine sahip değildi. Kullanıcılar bu duruma oldukça şaşırmıştı ve ilginç gelmişti. Hatta bazıları bu durumla ilgili hoşnutsuzluğunu firmaya bildirdi. Ardından şirket, kullanıcılara bir açıklama yapmaya karar verdi. OnePlus, OnePlus Watch’un gelecekte bir yazılım güncellemesi ile her zaman açık ekran özelliğine sahip olacağını duyurdu.
OnePlus Watch, geçtiğimiz hafta tanıtıldığında batarya özellikleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Firma, bu akıllı saatin bir hafta boyunca şarj gerekmeksizin kullanılabileceğini belirtti. Cihazın tam şarjı ise 20 dakika sürüyor. Şirket, OnePlus Watch’un geliştirilmesi sırasında pil ömrüne öncelik verdiğini açıladı. Bu nedenle, pil tüketiminde artışa sebep olacağı için her zaman açık ekran özelliği cihazda mevcut değil. Firma, batarya konusuna yoğunlaşacağına oy birliği ile karar vermiş. Bununla birlikte fazladan güç tüketecek her özellik cihazda kısılmış durumda.
OnePlus, yaptığı açıklamada “Birçok kullanıcının her zaman açık ekran özelliğini istediğini duyduk. Şu anda güç tüketimini nasıl etkilediğini hesaplamaya çalışıyoruz. Bu özelliği, gelecekteki bir OTA güncellemesi ile cihazlara getirmeyi planlıyoruz.” dedi. Şirkete göre bu özellik güç tüketimini neredeyse %50 arttıracak. Apple Watch Series 6’da bulunan bu özellikle birlikte cihazın batarya ömrü 1-2 gün gitmekte. Bu nedenle, şirketin bu yönde manevra yapması kullanıcıları sevindirebilir de üzebilir de. Şimdilik yalnızca OnePlus’ın bu temel özelliği OnePlus Watch’da sunup sunmayacağı konusundaki kararını bekliyoruz.
OnePlus Watch, hangi teknik özelliklere sahip?
OnePlus Watch, yan tarafta iki adet fiziksel düğme bulunduran 46 mm’lik bir kadran ile geliyor. Birkaç çalışma modu desteğinin yanı sıra kalp atış hızı ve SpO2 sensörü de cihazda mevcut. Ayrıca kullanıcılar uyku takibini de saat ve uygulama aracılığı ile kontrol edebilecekler. Bununla birlikte arama yanıtlama, bildirim görüntüleme ve medya oynatma kontrolü de cihazda bulunmakta. OnePlus, akıllı saati RTOS’a dayalı özel bir işletim sistemi ile piyasaya sürecek. Ayrıca cihaz, spor tarafında da 110 adet farklı spor moduna sahiptir. Önümüzdeki günlerde gelecek olan güncellemeler ile akıllı saatin yeni özellikler kazanmasını bekliyoruz.
OnePlus Watch ile birlikte entegre olarak çalışan OnePlus 9 serisi de akıllı saatle birlikte güncelleme alacaktır. Bu güncelleme yüksek ihtimalle, OnePlus Watch’u çalıştıran uygulama özelinde olacaktır.
OnePlus 9 teknik özellikleri
- Ekran: 6,55 inç FHD+ 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888
- Ram: 8/12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP+ 50 MP + 2 MP
- Pil Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablosuz Şarj: 15 W
- Kablolu Şarj: 65 W
OnePlus 9 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6,78 inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888
- Ram: 12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 50 MP+ 8 MP + 2 MP
- Pil Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablosuz Şarj: 50 W
- Kablolu Şarj: 65W
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Akıllı Ev
Xiaomi, Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu tanıttı!
Birkaç yıl önce Xiaomi ilk elektrikli süpürgesini piyasaya sürdüğünde, kimse sektörde lider olacağını düşünmüyordu. Ancak şu anda Xiaomi, Çin’deki en güçlü akıllı ev ekosistemine sahip marka ünvanını elinde bulunduruyor. Bu başarıda Xiaomi’nin robot süpürgeleri ciddi bir rol oynadı. Üretici bugün, en güçlü süpürge robotu olan Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu duyurdu. Ürünün fiyatı 456$ olarak belirtildi.
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Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun özellikleri neler?
Günümüzde bir çok akıllı süpürge farklı özellikler sergiliyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu engellerden kaçınma özelliğini destekliyor. Bu elektrik süpürgesi otomatik olarak kablolardan, terliklerden, masa ayaklarından ve halılardan kaçabiliyor. Aynı zamanda bir LDS lazer navigasyonu ve AI otonom öğrenme yeteneğine sahip. Yani onu ne kadar çok kullanırsanız o kadar fazla akıllanıyor.
Akıllı süpürgelerde sensör sayısı ve paspas gibi özellikler kadar, ürünün hangi zeminlerde temizlik yapabildiği de önemli. Kullanıcılar akıllı süpürge seçerken bunları da göz önünde bulunduruyorlar. Örneğin bazı modeller sadece halı veya sert zemin temizliği yapabilirken, her ikisini yapan seçenekler de bulunuyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu da bu ikisini barındıran akıllı süpürgeler arasında yerini almayı başarıyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, AI (yapay zeka) zemin tanıma desteği sayesinde, verimli temizlik için farklı zemin malzemelerine göre farklı su çıkışı ve süpürme şemaları geliştirebiliyor. 550 ml büyüklüğündeki toz haznesi hem süpürme hem de paspas için ideal şekilde görevini yerine getirebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu neden farklı?
Bilindiği üzere akıllı süpürgelerde de işlemci bulunuyor. Bu işlemciler süpürgelerin fiyat ve performanslarına göre farklılıklar gösteriyor. İşlemcinin yüksek performans sergilemesi aslında otomatik olarak akıllı süpürgenin de performansının yükselmesi anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse akıllı bir ev robotu evi temizlediği sırada evin haritasını da oluşturur. Harita oluşturduktan sonra bir rota belirler ve bu rota dahilinde temizliğine devam eder. Bu esnada işlemci performansı ne kadar yüksek olursa, robotun bu işlem sırasındaki hızı da o kadar artmış olur.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, endüstrinin ilk AIoT amiral gemisi çift işlemcisini (4 çekirdekli CPU + 2 çekirdekli NPU) kullanıyor. Bundan dolayı bu süpürme ve paspas robotu, bütün bir ev haritası oluşturmayı ve rotaları akıllıca planlamayı daha hızlı şekilde yapabiliyor.
Bir önceki Xiaomi süpürme robotu farklı odaların haritalarını çizebilse de hangi oda olduğunu belirleyemiyordu. Bu sebeple kullanıcıların, oda isimlerini el ile teker teker girip robota tanıtması gerekiyordu. Ancak Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, herhangi bir odayı akıllı bir şekilde doğrudan tanımlayabiliyor. Örneğin, yatağı tanırsa, otomatik olarak bir yatak odası olduğunu belirleyebiliyor.
Tanımlama konusunda ne kadar kararlılık sağladığı veya kesin sonuçlar üretip üretemediği henüz son kullanıcı tarafından denenmedi. Bilindiği üzere çoğu zaman firmaların deneysel olarak uyguladığı özellikler kağıt üstünde işe yarasa da ürün son kullanıcıya ulaştığında aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Fakat yine de bu özelliğin, eskiden kullanıcıdan beklenen işi azaltıp, akıllı teknolojileri daha da otonom hale getireceği aşikar.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun performansı nasıl?
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, performans açısından 4000Pa güçlü emişi destekliyor. Bu seviyede bir emiş gücü akıllı süpürgeler için oldukça ideal. Bu emiş yeteneği sayesinde robot, hem büyük hem de küçük parçacıklarla kolayca başa çıkabiliyor. Batarya konusunda ise 5200mAh pil ile donatılmış. Özellikle geniş bir evde yaşıyorsanız, robotun tek bir şarj ile ne kadar süre çalışabildiği ve ne kadar sürede şarj olduğu kritik öneme sahip. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, barındırdığı bu büyük pil sayesinde, 250 metrekareyi tek bir şarjla temizleyebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun fiyatı nedir?
Xiaomi’nin en yeni ve en yüksek donanıma sahip Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun dolar bazlı çıkış fiyatı 456$ olarak belirlenmiş. Ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı fakat dolar kuru baz alındığında fiyatın 3500-4000 TL bandında seyredeceğini tahmin edebiliriz.
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