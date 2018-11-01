Honor Airpods benzeri kulaklığını tanıttı

Honor, kutusu ve özellikleri tamamen Airpods’a benzeyen yeni bir Bluetooth kulaklık tanıttı. Bu kulaklığın FreeBuds Pro 2 olması beklenirken isim değiştirerek FlyPods olduğu sanılıyor.

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Ses tanıma teknolojisi ile ödeme yapılabilecek

FlyPod’lar Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile bağlanırken, IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Kulaklıklar, aramaları cevaplamak, medyaları oynatmak ve Honor’ın YoYo sesli asistanını aktif etmek için kullanılabilir. 420 mAh bir batarya kapasitesine sahip cihaz, tek bir şarjla 3 saat, tam dolu şarjda ise 20 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Aynı zamanda cihaz kutusundan da şarj olabiliyor.

Flypods Pro, Honor’ın ses tanıma teknoloji olan BoneID teknolojisini kullanarak WeChat ve Alipay’den ödeme yapılabiliyor. Ön ödemeli olarak satışa sunulan FlyPod’lar 115 dolar gibi bir fiyatla satılıyor. Flypod’ların turkuaz ve beyaz renkleri bulunurken, Flypods Pro’ların ise beyaz ve kırmızı renkleri bulunurken, yaklaşık 143 dolardan satışa sunuluyor.