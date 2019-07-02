Honor 9X’in lansman tarihi açıklandı

Huawei’nin bir alt markası olan Honor‘un beklenen yeni telefonu Honor 9X’in lansman tarihi belli oldu. Şirketin bir önceki modeli olan 8X’i piyasaya sürmesiyle birlikte iyi bir çıkış yakalayan Honor, kısa bir süre içerisinde 10 milyon adetten fazla satarak dikkatleri üzerine çekti.

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Çin’in en büyük sosyal medya platformu üzerinden yapılan bir paylaşım ile Honor 9X’in tanıtım tarihi ve yerini kamuoyu ile paylaştı. Şirketin CEO’su George Zhao tarafından yapılan açıklamalara göre Honor 9X, 23 Temmuz’da Xi’an şehrinde tanıtılacağını duyurdu. Ancak akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Honor yeni akıllı telefonun, iki farklı modelinin olacağı ve diğer modelin 9X Pro olarak adlandırılacağı ifade ediliyor. Basına sızan haberlere göre Honor 9X, Kirin 810 işlemci kullanacak. Bu bilgilere ek olarak Honor 9X, 10 watt destekli 3.750 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Teknoloji basınında yer alan bir diğer söylenti ise 9X Pro modelinde arka taraftaki kamera sayısında (4 kamera) değişiklik olabileceği konuşuluyor.