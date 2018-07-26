Honor 9N resmi olarak tanıtıldı!

Huawei çift arka kameralı Honor 9i‘nin global versiyonu olan Honor 9N modelini tanıttı. Peki özellikleri neler ?

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Honor 9N modelinin özellikleri neler ?

Kirin 659 işlemcisinden güç alan orta seviye telefonun 13MP+2MP olmak üzere çift arka kameraya sahip. 5.84 inçlik bir ekrana sahip olan cihazın ön tarafında 16MP’lik bir ön kamera olduğunu ve cihazın yüz tanıma ile kilit açma özelliğine sahip olduğunu belirtelim.

Honor 9N teknik özellikleri

İşlemci: Kirin 659

RAM: 3GB/4GB

Ekran: 5.84 inç Full HD+

Depolama: 32GB/64GB/128GB

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 13MP+ 2MP

Batarya: 3000mAh

İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

Honor 9N’in fiyatı ne kadar ve hangi renklerle geliyor?

Safir mavisi, Gece yarısı, Lavanta moru ve Robin yumurta mavisi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Cihazın depolama ve RAM boyutuna göre 3 farklı fiyatla geliyor. Fiyatlar ise şöyle:

3 GB RAM / 32 GB Depolama modeli 175 Dolar

4 GB RAM / 64 GB Depolama modeli 205 Dolar

4 GB RAM / 128 GB Depolama modeli 265 Dolar

Cihazın şimdilik Çin pazarında satışına başlanıldığını ve Avrupa pazarında ne zaman satışa çıkacağını bilinmediğini söyleyelim.-