Honor yeni bir yapay zeka teknolojisi duyurdu!

Honor yeni bir yapay zeka teknolojisi tanıtmaya hazırlanıyor.GPU Turbo teknolojisini tanıtarak oyun performansını bir üst seviyeye taşıyan marka, üzerinde çalıştığı devrim niteliğindeki yapay zeka özelliğinin detaylarını haftaya sevenleri ile buluşturacak.

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Honor yeni bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor!

Sene başında ilk üç kameralı telefonu tanıtan Huawei’nin alt markası Honor, “İnsanlardan bir saniye daha hızlı” sloganı ile yapay zeka alanında devrim niteliğinde bir özellik duyuracaklarını açıkladı.



Honor’dan gelen açıklama oldukça belirsizken, Honor başkanı George Zhao, Weibo açıklamasının altına yorum ekleyerek, üzerinde çalışılan yapay zeka özelliği hakkında birkaç bilgi daha aktardı.George Zhao, yaklaşan duyurular hakkında pek fazla bilgi veremeyeceğini ancak şirketin bu kez yapay zeka alanında büyük bir atılım yapacağını belirtti.

Öncelikle resmi Honor Weibo sayfasından ve George Zhao’nun açıklamalarından yola çıkarak, yapay zeka ile akıllı telefonların daha akıllı ve daha hızlı olmasına yarayacak bir yeniliğin geleceğini söyleyebiliriz.Yapay zekanın, kamera ve yazılım konusunda büyük oranda işe yaradığı gerçeğini kabullenirsek, Honor’un üzerinde çalıştığı bu yenilik kullanıcılar için çok önemli avantajlara yol açabilir.Ne yazık ki, ne tür iyileştirmeler yapılacağı konusunda çok fazla ayrıntıya sahip değiliz ancak şirket yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydetmiş gibi görünüyor.Bu çığır niteliğinde olacağı iddia edilen teknoloji hakkında heyecan duyuyor ve Honor’un bu teknolojiyi tanıtmasını bekliyoruz.GPU Turbo teknolojisinin mevcut Honor ve Huawei cihazlara güncelleme yoluyla geleceği gibi, Honor’un üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka teknolojisi de güncellemelerle Honor ve Huawei cihazlarına gelebilir.

GPU Turbo nedir?

GPU Turbo donanım yazılımı entegre, grafik işleme hızlandırma teknolojisidir.Bu teknoloji size, oynadığınız oyunların optimizasyonunu sağlayarak daha akıcı daha hızlı bir oyun deneyimi sunacak.Telefon donanımı ve EMUI yazılımı arasında entegrasyon sağlayan GPU Turbo teknolojisini, Huawei grubu güncelleme ile kullanıcılarına ulaştırmayı hedefliyor.Honor bu güncelleme ile grafik işlem gücünün önemli ölçüde artacağını ve kullanıcıların buna bayılacağını söylüyor.Bu teknoloji ile telefonların grafik işlem gücü yüzde 60 artıyor, enerji harcaması ise yüzde 30 oranında azalıyor.GPU Turbo teknolojisine ilk sahip olan Honor Play orta segmentte GPU Turbo teknolojisinden aldığı güç ile rakiplerine meydan okuyor.