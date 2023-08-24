HONOR Türkiye, geçtiğimiz günlerde HONOR 90 telefonunun tanıtımını yaptı. Orta üst segmente yönelik bir telefon olan HONOR 90, önceki serileri (HONOR 50 ve HONOR 70) gibi bir satış başarısı elde etmeye çok açık. Peki HONOR 90 modeli neden Türkiye için çok önemli bir telefon?

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Öncelikte bir telefondan aradığınız özelliklerin neredeyse tamamını karşılayan bir telefondan bahsediyoruz. Bir telefonda aradığınız özellikler eğer tasarımın şık olması, kaliteli bir ekrana sahip olması, yüksek performans sunan bir işlemciyle gelmesi, kaliteli kamera paketinin yanında uzun batarya ömrüyle hızlı şarj olabilmesi ise HONOR 90 aradığınız bu özelliklerin tamamını karşılıyor.

İki taraftan kavisli arka yüzeyi, elde tutmayı kolaylaştırırken, arka yüzeyinin parmak izi bırakmaması da telefona premium bir hava katmasına olanak tanıyor. Arka taraftaki çift yuvarlak kamera adaları ise bu görünümü tamamlıyor. Büyük ekranı ve büyük batarya kapasitesi olmasına karşın HONOR 90, 7.8mm kalınlığında ve yalnızca 183 gram ağırlığında. Bu verileri topladığımızda ortaya hem şık hem de premium bir telefon ortaya çıkıyor.

HONOR 90’ı öne çıkaran noktalarından biri ise ekranı. 6.7 inç boyutundaki bu ekran AMOLED panele sahipken 1 milyar renk gösterebiliyor. 120Hz ekran tazeleme oranıyla akıcı görüntüler oynatırken, destekleyen platformlarda HDR10+ sertifikasıyla görsel şölen de yaşatıyor. 1600 nit maksimum parlaklık seviyesini de ekleyince HONOR, amiral gemilerinde bulunan ekran özelliklerini orta üst segment modeliyle tüketicilerle buluşturmuş oluyor. Dört taraftan kavisli cama sahip olan ekran ince çerçeveleri sayesinde %90.8’i bulan ekran gövde oranı tasarımdaki şıklığı ile bütünleşiyor.

Bir telefondan almak istediğiniz üst seviye performansı HONOR 90 modelinden alabiliyorsunuz. Zira içerisinde bulunan işlemci orta üst segment telefonlarda kullanılan işlemcilerden birisi. Snapdragon 7 Gen 1 Güçlendirilmiş Versiyon işlemcisi ile günlük hayatınızda yaptığınız her işleme kolaylıkla cevap verebilen bu yonga seti, yüksek grafikli oyunlarda da sizi üzmeyecek. Buna ek olarak ilk defa bir orta üst segmentte 12GB RAM ve 512GB kombinasyonuyla aradığınız o performans kriterlerinin tamamını karşılayabiliyor. Yüksek boyutlu uygulamalarınızı, oyunlarınızı, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları depolamanızın yetersiz olma korkusundan arınarak koruyabiliyorsunuz. Güncel Android 13 yazılımının üzerinde kendi arayüzü olan MagicOS 7.1 ile sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan HONOR 90, özelleştirmesi bol ve kolay kullanımı ile rahat ettiriyor.

Bir telefondan beklentilerinizde en önemli noktaların başında gelen unsur kamera ise HONOR 90, 200MP ana kamerasıyla sizin beklentileriniz ötesine bile geçiyor. Kullanılan sensörün büyüklüğü, düşük ışık koşullarında verdiği detaylar ile ortaya çıkıyor. Zira f/1.9 diyafram açıklığı ile düşük ışık koşullarında aydınlık, net ve keskin görüntüler elde edebiliyor. Yüksek çözünürlüklü bu kamera ile isterseniz tam çözünürlük moduyla en ufak detayları bile kolayca yakalayabiliyorsunuz. 12MP ultra geniş açı kamerası 112 derece görüş açısıyla manzara çekimleri gibi açık alanlarda size istediğinizi verebiliyor. 2MP derinlik algılayıcı kamerası, özellikle portre çekimlerinde çok büyük önem arz ediyor. Saç kesiminden obje ayrımına kadar ayrıntılı bir işleme kabiliyeti olan bu kameralar, fotoğraf severlerin hoşuna gidecek bir paket sunuyor.

HONOR, yaptığı AR-GE yatırımlarının karşılığını bu modelinde almış gibi gözüküyor. Telefon ince ve hafif gövdesinde 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Segmentindeki benzer kasa boyutlarına sahip olan telefonlara göz attığımızda daha düşük kapasiteli bataryalar bulunurken, 5000 mAh bataryası ve verimli işlemcisiyle iki güne varan batarya ömrü vadediyor. Bununla da kalmayıp 66W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj dolumu sağlayabiliyor. Bu da gününüzün yaklaşık 40 dakika kadarında %1 seviyesinden tam dolum seviyesine geldiği anlamına geliyor.

HONOR 90 Türkiye için neden bu kadar önem arz ediyor?

Marka, agresif bir fiyat politikası izleyerek 16.999 TL fiyat ile HONOR 90 modelini tüketicilerle buluşturdu. Artan döviz kurlarına karşı bu fiyatla bu kadar dolu özellikleri bir araya getirerek Türkiye’deki tüketicilerin gönlünde taht kurmayı hedefledikleri belli oluyor. Bir telefonda aradığınız tasarım, ekran, performans, kamera ve batarya özelliklerinin tamamını karşılayabilen telefon için bu fiyatı belirlemek zor olsa gerek. 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak kampanyada Hepsiburada üzerinden satın alımlarda 1000 TL sepette ek indirim ve 1799 TL değerinde Choice Earbuds X3 hediye ediyor! Türk tüketicisinin de böyle jestlerden hoşlandığını göz önünde bulundurursak, kampanya bitimine kadar birçok kişinin yeni telefonu HONOR 90 olacak gibi.