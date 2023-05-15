Honor 90 ve 90 Pro modellerini de içeren Honor 90 serisi yakında piyasaya sürülecek. Blog yazarı “Yang Pat “a göre, serinin tanıtım materyalleri 19 Mayıs’ta yayınlanacak. Cihazlar 29 Mayıs’ta satışa sunulacak ve resmi olarak 7 Haziran’da piyasaya çıkacak. İşte detaylar.

Honor 90 ve 90 Pro, MIIT ve Çin’in 3C sertifikasyonundan REA-AN00 (Honor 90) ve REP-AN00 (Honor 90 Pro) model numaralarıyla geçti ve bu cihazların bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Honor 90 serisi teknik özellikleri (söylentiler)

3C sertifikasına göre, Honor 90 Pro güçlü bir 100W hızlı şarj özelliği ile donatılırken, Honor 90 66W hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Özellikle, her iki cihaz da geriye dönük şarj uyumluluğu ile geliyor.

İlginizi çekebilir: Google Pixel Sahipleri için Kötü Haber!

Önceki sızıntılar da ise Honor 90 serisinin etkileyici özelliklere sahip olacağını gösteriyordu. Her iki modelin de yüksek yenileme hızına sahip 1.5K+ kavisli ekrana sahip olması ve mükemmel performans sağlayan en yeni 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Cihazlar ayrıca selfie kamerası için ortalanmış delikli bir tasarıma sahip olacak.

Görüntüleme yetenekleri açısından Honor 90 serisi, 16’sı 1 arada piksel gruplama teknolojisine sahip 200 megapiksel Samsung S5KHP3 ana kameranın yanı sıra 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve alan derinliği lensi içeren üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak.

Honor 90 serisi, önceki Honor 80 serisinden gelen eleştirilere dayanarak birkaç önemli geliştirme içerecek şekilde ayarlanacak. Özellikle, gelecek modellerde çift hoparlör ve OIS optik görüntü sabitleme özelliği bulunacak.