Son zamanlarda birkaç Pixel kullanıcısı, telefonlarındaki önemli pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu sorunlar, Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 ve 7 Pro modellerini kapsayan geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediği için oldukça önemli. Sorunun temel nedeni, Google uygulamasında yapılan bir güncellemeden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu güncelleme, Google uygulamasını aşırı pil tüketiminden sorumlu birincil suçlu olarak tanımladı ve bu da telefonların aşırı ısınmasına ve pil ömrünün önemli ölçüde azalmasına neden oldu.

Google desteğinden yardım isteyen kullanıcılar, sorun giderme adımları ve Google uygulamasının eski bir sürümüne geri dönme gibi önerileri denemelerine rağmen sorunu çözemedi.

Şu an için Google, bu sorunlarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bir kullanıcının telefonunu güncellediğini ve kablosuz şarjın hala çalıştığını onaylaması, sorunun giderilmesi yolunda bir işaret olabilir.

Pixel kullanıcıları, bu sorunun çözümü için Google’ın resmi açıklamasını beklemek zorundalar. Bu arada, bazı kullanıcılar sorunun çözümüne yardımcı olabilecek diğer çözümleri araştırmaya devam ediyorlar.

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Bu sorunu yaşayan bir Reddit kullanıcısı, “Dünden beri hem Pixel 6 Pro’m hem de eşimin Pixel 6’sı boştayken bile aşırı ısınıyor ve pili aşırı derecede tüketiyor. Sadece sıcak değil; Bu çok sıcak. Telefonu kullanmadan bir saatin altında pilin %20’sini kaybediyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakalım Google ne zaman güncelleme yayınlayacak?