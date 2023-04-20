Çin merkezli teknoloji şirketi Honor, yeni bir akıllı telefon serisi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sertifika sitesine göre, Honor 90 serisinin üst düzey versiyonunun, güçlü performansıyla tanınan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle beraber gelebilir.

Honor 90 serisinin ayrıntılı özellikleri ve fotoğrafları henüz ortaya çıkmamış olsa da MIIT web sitesi cihazların model numaralarını Honor 90 için REA-AN00 ve Honor 90 Pro için REP-AN00 olarak listeledi. Söylentiler Honor 90 serisinin mayıs ayında duyurulabileceğini ve Çin’in 618 online alışveriş festivali zamanında satın alınabileceğini gösteriyor.

Digital Chat Station’a göre Honor 90 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti de dahil olmak üzere selefi Honor 80 Pro’nun bazı temel özelliklerini koruyacak. Ayrıca Honor 90 Pro’nun 1.5K çözünürlüğe ve yüksek frekanslı karartma kavisli ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Honor 80 Pro 6.78 inç 120Hz OLED ekran özelliğinin, 90 Pro dada aynısını koruması bekleniyor. Akıllı telefonun ayrıca çift kesikli bir tasarımda iki ön kamera ile gelmesi bekleniyor.

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Honor’un Honor 90 serisinde teorik olarak 200MP görüntü çıkışı sağlayabilen Samsung ISOCELL HP3 sensörünü kullanmaya devam edeceğini belirtelim Bu, 160MP ana kamera kullanan Honor 80 Pro’ya göre önemli bir gelişme. Honor 90 serisinin piyasadaki diğer amiral gemisi akıllı telefonlara karşı nasıl bir performans sergileyeceği henüz belli değil. Ancak DCS’ye göre akıllı telefon OPPO Reno 10 Pro+’dan daha az güçlü olacak.