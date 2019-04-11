Amazon Alexa kullanıcılarını dinliyor!

Amazon çalışanlarının şirketin sesli asistanı Alexa tarafından kaydedilen kullanıcı konuşmalarını dinledikleri ortaya çıktı.

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Amazon bu kayıtları neden tutuyor?

Bloomberg sitesinin haberine göre Alexa dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların konuşmalarını dinleyip, analiz ediyor ve kopyalıyor. Bir şirket çalışanı bunun asistanın günlük konuşma dilini anlamlandırması ve önceden tanımlanmamış sözcükleri öğrenmesi için yapıldığını söylüyor. Şirket çalışanlarının kişinin veya hesabını bilgilere doğrudan erişemediği belirtiliyor. Ayrıca tüm bilgilerin kimlik doğrulamaya dayalı yüksek bir güvenlikle korunduğu vurgulanıyor.

Fakat şirkette çalışan binlerce kişinin, kaydedilen bir kelimeyi veya cümleyi tam olarak anlayamadıklarında yardım almak ya da “komik” kayıtları paylaşmak için kullandıkları bir sohbet odalarının olduğu biliniyor. Kullanıcıların deneyimlerinin iyileştirilmesi için yapıldığı söylenen bu kayıtların pek çok insanın eline geçmesi ve yayılması özel hayatın gizliliğine müdahale olarak görülebilir. Bu yöntemle tutulan kayıtların işlenen bazı suçların delillerine dönüşmesi ise olayın başka bir boyutu.

Giderek daha geniş bir kullanım alanına kavuşan sesli asistanların kullanıcıların gizliliğini ihlal ettikleri durumlar daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor.