Honor kısa süre önce Çin’de Honor 80 SE, Honor 80 ve Honor 80 Pro gibi Honor 80 serisi akıllı telefonları piyasaya sürdü. Görünüşe göre Çinli şirket, Honor 80 GT adlı yeni bir Honor 80 serisi telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihazın Aralık 2022’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çinli bir ihbarcıya göre, Honor 80 GT düz bir ekranla gelecek. Hatırlamak gerekirse, Honor 80, Honor 80 SE ve Honor 80 Pro, kavisli kenarlara sahip OLED panellere sahipti.

Honor 80 Pro

Oyun odaklı Honor 80 GT, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapacak. Honor 80 GT’nin Aralık ayında piyasaya sürüleceğini açıklamanın dışında, diğer özellikleri hakkında bir bilgi yok.

Honor 80 GT’nin Snapdragon 888 ile güçlendirilmiş Honor X40 GT gibi benzersiz bir arka tasarıma sahip olma olasılığı var. Gelecek raporlarda muhtemelen Honor 80 GT’nin teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi olacak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 yongası, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Honor 80 Pro’da da bulunuyordu. Cihaz, hap şeklindeki kamera kesikli 6.78 inç OLED ekrana sahipti. Bu ekran 1224 x 2700 piksel çözünürlük sunabiliyordu. Cihaz Android 12 tabanlı MagicUI 7 ile piyasaya sürüldü. Honor 80 Pro, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile birlikte geliyor.

Honor 80 Pro, 50 MP + 2 MP çift selfie kamera kurulumuna sahip. Arka tarafta ise 160 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihaz, 66W hızlı şarjlı 4.800 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.