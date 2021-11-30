Honor 60 Serisi Tüm Detaylarıyla Ortaya Çıktı!

Yarın resmi olarak duyurulması beklenen Honor 60 serisi ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Serinin standart modeli ve Pro versiyonunun teknik detayları, kapsamlı bir sızıntıda ortaya çıktı.

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Honor 60 Serisi, Tasarımı ve Teknik Özellikleriyle Ortaya Çıktı!

Yaklaşık 1 yıl önce el değiştiren ve yoluna Huawei’den bağımsız olarak devam eden Honor, aradan geçen sürede Çin pazarı başta olmak üzere iddialı bir satış grafiği elde etmeyi başardı. Bu süreçte pek çok akıllı telefon duyuran markanın yeni modeli ise Honor 60 serisi olacak. Yarın tanıtılacağı bilinen seri, sızdırılan görüntülere göre tasarım tarafında büyük oranda selefine benziyor. Bunun haricinde arka kamera çıkıntısı ve ekran çerçeveleri iki telefonu az da olsa birbirinden ayırıyor.

6.67 inç boyutunda bir Full HD+ OLED ekrana sahip olacağı belirtilen Honor 60’ın yüksek ekran yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 778G işlemcinin güç vereceği telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Bununla beraber microSD kart desteğinin olması beklenmiyor.

Honor 60, kamera tarafında ise üçlü arka kamera paketiyle dikkat çekiyor. 108 MP çözünürlüklü ana kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü eşlik edecek. Ayrıca cihazdaki 4.800 mAh kapasiteli batarya ise 66W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Honor 60 Pro ise ekran, işlemci ve kamera tarafında ön plana çıkıyor. 6.78 inçlik Full HD+ OLED ekran, yüksek ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un geçtiğimiz ay duyurduğu Snapdragon 778G+ modeli yer alacak. Daha yüksek saat hızına (2.5GHz) sahip olan işlemciye 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri eşlik edecek.

Honor 60 Pro Özellikleri

Pro sürümünün kamera tarafında ise yardımcı sensör tarafında bir değişiklik söz konusu. 108+50+2 MP üçlü arka kamera paketi; ultra geniş açı, derinlik ve makro kamera yeteneklerini barındırıyor. Bu noktada 50 MP’lik sensörün hem ultra geniş açı, hem de makro çekim yapabildiği belirtiliyor. Pro sürümde batarya kapasitesi 4.500 mAh’e düşürülürken, 66W hızlı şarj desteği ise yerini koruyacak.

Yarın göreceğimiz Honor 60 serisi, kutusundan MagicUI 5.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çıkacak. Ayrıca telefonların Avrupa pazarında Google servisleri yüklü şekilde gelebileceği tahmin ediliyor. Son olarak fiyat bilgisini lansman sırasında göreceğimizi de belirtelim.