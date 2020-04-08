Honor 30 Pro, fotoğraf örnekleri yayımlandı!

Bugüne kadar, Honor’un 15 Nisan tarihinde tanıtacağı amiral gemisi modeli Honor 30 Pro ile ilgili pek çok sızıntı meydana geldi. Son olarak söz konusu modeli ile çekilen fotoğraf örnekleri yayımlandı.

Honor, tanıtmak üzere olduğu modeli ile çekildiğini söylediği 2 adet fotoğraf örneğini Weibo üzerinden yayımladı. Ay manzaralarını içeren söz konusu gece fotoğraflarının hangi kamera modu ile çekildiği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat çekimlere bakıldığında, Huawei’nin P30 Pro modeli ile tanıttığı ve tartışmalara yol açan “Ay Modu” ile çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

30 Pro ile çekilen ilk fotoğraf (yukarıda) cihazın ana kamerası ile çekilmiş, ikinci fotoğraf ise (aşağıda) yüksek ihtimalle cihazda bulunan telefoto lensi ile çekilmiş.

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Geçtiğimiz günlerde sızıdırılan bilgiler ışığında Honor 30 Pro’nun, ana kamera olarak Huawei P40 Pro modelinde de kullanılan 50 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX700 sensörü olduğu ortaya çıkmıştı. Ana kameraya ek olarak cihazda bulunan diğer lensler ile ilgili bir yayın veya sızıntı henüz gerçekleşmedi. Sızan görsellere göre 30 Pro modeli ekranın sol üst kısımındaki delik içinde bulunan çift ön kameraya sahip olacak. Neyse ki cihazın tanıtılacağına güne 1 haftadan yakınız ve tüm özellikleri öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.

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