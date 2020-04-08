Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro, fotoğraf örnekleri yayımlandı!
Bugüne kadar, Honor’un 15 Nisan tarihinde tanıtacağı amiral gemisi modeli Honor 30 Pro ile ilgili pek çok sızıntı meydana geldi. Son olarak söz konusu modeli ile çekilen fotoğraf örnekleri yayımlandı.
Honor, tanıtmak üzere olduğu modeli ile çekildiğini söylediği 2 adet fotoğraf örneğini Weibo üzerinden yayımladı. Ay manzaralarını içeren söz konusu gece fotoğraflarının hangi kamera modu ile çekildiği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat çekimlere bakıldığında, Huawei’nin P30 Pro modeli ile tanıttığı ve tartışmalara yol açan “Ay Modu” ile çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
30 Pro ile çekilen ilk fotoğraf (yukarıda) cihazın ana kamerası ile çekilmiş, ikinci fotoğraf ise (aşağıda) yüksek ihtimalle cihazda bulunan telefoto lensi ile çekilmiş.
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Geçtiğimiz günlerde sızıdırılan bilgiler ışığında Honor 30 Pro’nun, ana kamera olarak Huawei P40 Pro modelinde de kullanılan 50 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX700 sensörü olduğu ortaya çıkmıştı. Ana kameraya ek olarak cihazda bulunan diğer lensler ile ilgili bir yayın veya sızıntı henüz gerçekleşmedi. Sızan görsellere göre 30 Pro modeli ekranın sol üst kısımındaki delik içinde bulunan çift ön kameraya sahip olacak. Neyse ki cihazın tanıtılacağına güne 1 haftadan yakınız ve tüm özellikleri öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.
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Akıllı Telefonlar
HiSilicon Kirin 985 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı!
Huawei’nin bu yılki orta seviye telefonlarına güç verecek olan HiSilicon Kirin 985 işlemci, özellikleri ile detaylanmaya devam ediyor. Mobil işlemcinin performans verileri, özellikle yapay zeka açısından oldukça başarılı sonuçlar veriyor!
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5G destekli HiSilicon Kirin 985, yapay zeka sonuçlarıyla karşımızda!
Bir Honor yöneticinin paylaştığı görselde; Kirin 985 işlemcinin bellek saat frekansları, çekirdek isimleri ve test sonuçları net şekilde görünüyor. 8 çekirdeğe sahip olan işlemcide 2.58 GHz frekansındaki bir adet Cortex-A76 çekirdek performans tarafını oluşturuyor. 2.4 GHz’lik 3 adet Cortex-A76 çekirdek standart kullanımda güç verirken, 1.84 GHz frekansındaki 4 Cortex-A55 çekirdeği ise tasarruf tarafını oluşturacak.
HiSilicon Kirin 985’in yapay zeka tarafını ise Da Vinci mimarisinde geliştirilen çift çekirdekli NPU yongası tamamlıyor. Nöral işleme ünitesinin çekirdek sayısının artması, doğal olarak performans tarafına da olumlu olarak yansıyor. AI Benchmark uygulamasında görüntülenen test sonuçlarında HiSilicon Kirin 985; Kirin 820 ve MediaTek Dimensity 1000 işlemcilerinin arasında bir performans sergiliyor. Bu noktada MediaTek’in yeni işlemcisinin yapay zeka için 6 adet özelleştirilmiş çekirdek barındırdığını da belirtelim.
Öte yandan, 5G ve 4G bağlantı desteği şeklinde iki farklı seçeneğe sahip olduğu belirtilen Kirin 985’i ilk kullanacak telefon da belli oldu. Şirket içi kaynaklara göre orta seviye cihazlara güç verecek işlemciyi ilk kullanacak cihaz Honor 30 modeli olacak. 15 Nisan tarihinde resmi duyurusu yapılacak telefonun ülkemizde de satışa sunulacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Oppo, üç Reno model telefonunu ColorOS 7’ye güncelliyor!
Oppo, ColorOS 7 yol haritasını bu yılın başlarında açıklamıştı. Şimdi ise şirket, üç Reno model telefonun ColorOS 7 güncellemesi alacağını duyurdu. Bunların hangi telefonlar olacağına gelirsek, Oppo Reno (Inspiration Edition sürümü dahil), Oppo Reno 10x Zoom (FC Barcelona sürümü dahil) ve son olarak Reno Ace (Gundam Edition dahil) olmak üzere üç farklı telefon bu güncellemeyi alacak.
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Oppo, ColorOS 7 ile birlikte kullanıcılara neler vadediyor?
Şirket, yeni ColorOS 7 güncellemesini Android 10‘u temel alarak geliştirdi. Bu güncelleme ile sistemin genelinde karanlık modu etkin hale getirebilmemiz mümkün olacak. Fakat bu karanlık moda firma bazı farklılıklarda getirmiş durumda. Bunların haricinde, yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir simgeler, daha iyi bir renk sistemi ve yeni ses efektleri bu güncelleme ile geliyor olacak. Tüm özel sürümlerde yeni ve farklılaşmış duvar kağıtları bulunacak. Bunların yanı sıra ColorOS 7 ile birlikte “rafine masaüstü deneyimi” adında farklı bir özellik gelecek. Ayrıca Oppo Sans isminde yeni bir yazı tipi bu güncelleme ile geliyor olacak.
Yeni ColorOS 7 güncellemesi bazı yeniliklerin dışında bazı iyileştirmeler de içeriyor. Portre Modu 2.0 versiyonuna güncellendi ve iyileştirildi. Geliştirilmiş gece modu ve OIS tarafındaki güncellemelerle birlikte sabitlik konusunda iyileştirmeler mevcut. Bu güncelleme önce Çin versiyonunda gerçekleştirilecek. Ardından varsa hatalar giderilip global olarak cihazlara dağıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, renderlarıyla ortaya çıktı!
Oppo Reno Ace 2, 13 Nisan‘da resmi olarak duyurulacak. Ortaya çıkan TENAA listesi ile birlikte cihazın özelliklerinin birçoğunu biliyoruz. Reno Ace 2, tıpkı Reno Ace modeli gibi 65W hızlı şarj ile gelecek. Fakat bu sefer farklı olarak 40W kablosuz şarja olanak sağlayacak.
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Oppo Reno Ace 2, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Reno Ace 2, bugün JD.com‘da listelendi. Çinli perakendeci tarafından yayınlanan listede, telefonun resmi görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın en az iki farklı renk ve üç farklı bellek seçeneğinin olacağı bu liste ile kesinleşmiş oldu. Reno Ace 2, 5G bir modem eşliğinde Snapdragon 865 SoC yonga seti ile geliyor olacak. Cihazın bellek, depolama alanı seçeneklerine bakıcak olursak üç farklı seçeneğimiz bulunuyor. Bunlar, 8 GB RAM/128 GB depolama alanı, 8 GB RAM/256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM/256 GB depolama alanı olarak listeleniyor.
Reno Ace 2‘nin kamera özellikleri hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat, TENAA‘ya göre arkadaki ana kamera 48 MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olacak. 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kameraya ilave olarak 2 adet 2 MP değerinde kamera olacağı tahmin ediliyor. Bu iki kamera ise muhtemelen derinlik sensörü ve makro kamera olacak.
Reno Ace 2 hakkında bilmediğimiz en önemli şey, telefonun fiyatı ve resmi olarak satışa çıkacağı tarih. Reno Ace, çıktığı günlerde 2,999 CNY(422$) fiyattan çıkıp daha sonrasında 3,799 CNY(534$)’ye yükselmişti. Cihazın resmi lansmanında fiyat hakkında daha çok şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.