Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro, Geekbench testinde göründü!
Fiyat performans odaklı ürünleriyle dikkat çeken Çin’li akıllı cihaz üreticisi Honor’un, 15 Nisan tarihinde tanıtıcağı Honor 30 Pro Geekbench testinde göründü.
EBG-AN00 model numarasıyla Geekbench veritabanında yer alan cihaz, tek çekirdek performansıyla 3.876 puan alırken çoklu çekirdek performansıyla 12.571 puan almayı başardı. Bunlara ek olarak cihazın gücünü 1.95 GHz baz frekansı bulunan Kirin 990 5G yonga setinden aldığı tahmin ediliyor. 8 GB RAM‘e saihp olduğu görülen 30 Pro modeli Android 10 işletim sistemi temelinde Magic UI 3.1 arayüzüne sahip.
Sızan bir diğer bilgi de Honor 30 serisinin kameraları ile ilgili. Söylentilere göre Honor 30 ve Honor 30 Pro ana kamera olarak 52 MP çözünürlüklü Sony IMX 700 sensörünü kullanacak. Bu lense ek olarak cihazlarda biri periskop yakınlaştırma kamerası olmak üzere 3 farklı lens daha olacak.
İlginizi çekebilir: Honor Play 4T serisinin temel özellikleri belli oldu!
Yaptığı sızıntılardan tanıdığımız OneLeaks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Honor 30 ve Honor 30 Pro modellerinin Kirin 990 5G yerine Kirin 985 5G yonga seti ile piyasaya sürüleceğini iddia etti. Henüz duyurusu yapılmamış olan Kirin 985 yonga setinin 5G modeme sahip olacağı tahmin ediliyor. Kirin 985’in, Kirin 990 yonga setinden pek farklı olmayan işlemci ve grafik çekirdek hızları düşürülmüş versiyonu olması bekleniyor.
Haberimizde bahsettiğimiz özelliklerin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim. Honor 30 Pro modelinin kesin özellikleri için 15 Nisan tarihinde yapılacak tanıtımı beklememiz gerekiyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti!
Oppo, Reno Ace 2 modelini sızdırılan fotoğrafları ve TENAA sertifikasyon sayfası tarafından duyurulan çoğu özelliklerine rağmen 13 Nisan‘da tanıtmayı planlıyordu. Son bilgilere göre aynı model numarasına sahip olan PDHMOO prototipi, Snapdragon 865 chipset ile AnTuTu testinden 560,217′lik bir puan ile geçti ve resmi olarak Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti!
İlginizi çekebilir: Oppo Find X2 Lite görselleri ve özellikleri ortaya çıktı!
Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti! İşte sonuçları ve özellikleri!
Telefon, CPU testinden 180,132 , GPU testinden ise 210,371 puan ile geçti. Ayrıca test sonuçlarında 89,927‘lik hafıza puanı ve 79,787 UX puanı yer alıyordu. Ancak bu sonuçlar diğer Snapdragon 865 chipset kullanan telefonların sonuçlarına göre pek iyi görünmüyor. Yine de bunun bir prototip testi olduğunu ve cihazın son versiyonunda muhtemelen daha iyi bir performans göreceğimizi unutmamakta fayda var.
Daha önce açıklanan detaylara göre, Oppo Reno Ace 2, FHD+ çözünürlüğü destekleyen 6.5inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca ön tarafında “punch hole” olarak tabir edilen 16MP‘lik bir selfie kamerası ve parmak izi okuyucusu bulunacak. Arka tarafına baktığımızda ise çembersel şekilde konumlandırılmış dört adet kamera bölümünü görmekteyiz. Bu bölüm 48MP‘lik ana kamera, 8MP‘lik shooter kamera ve iki adet 2MP‘lik modüller görüyoruz.
Oppo Reno Ace 2‘nin 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama alanı seçenekleri ile geleceğini biliyoruz. Yazılım yönünden Oppo Reno Ace 2‘ye Andorid 10 tabanlı ColorOS7 arayüzü eşlik ediyor. Cihaz, 4000 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği ile geliyor. Geriye kalan tek soru işaretleri fiyatı ve kullanılabilirliği yönünde.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S20 serisi için kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor!
Samsung, Galaxy S20 serisi için Çin‘de yayınladığı bir önceki güncellemesinde problemler yaşamıştı. Nisan ayında yayınlanan güvenlik güncellemesinde kamera iyileştirmeleri olsa da bu yeterli olmamıştı. Son elde edilen bilgilere göre Samsung, S20 serisi için yeni kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 serisinin kamera güncellemesi globalleşiyor!
Samsung, S20 serisi yeni güncellemesi neler içeriyor?
Yeni güncelleme; odak, HDR ve geçiş animasyonlarında ince ayar geliştirmelerini içeriyor.
Samsung şimdiye kadar Galaxy S20 serisi için çok sayıda güncelleme yayınladı. Son aldığımız bilgilere göre Samsung, S20 serisi için yeni kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bütün bu güncellemelerde markanın asıl odak noktası başta S20 Ultra‘nın autofocus sorununu çözmek ve üçlü kamera performansını arttırmaktı. Cihaz sürüm güncellemeleri bölgelere göre sırayla yayınlandığı için yeni güncellemenin bütün kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Lite görsel ve özellikleri ortaya çıktı!
Oppo’nun orta sınıf cihazlar kategorisinde tanıtacağı Oppo Find X2 Lite modeline ait görseller ve cihazın özellikleri bugün itibarıyla ortaya çıktı.
WinFuture’ın haberine göre Oppo Find X2 Lite modelinin özellikleri geçtiğimiz günlerde tanıtılan Oppo Reno3 Youth modeline oldukça benziyor. Cihazın kullanıcıya bakan yüzünde 6.4 inç boyutunda, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran paneli yer alıyor. Söz konusu panel damla şekilli bir çentiği ve parmak izi okuyucuyu bünyesinde barındırıyor.
Cihaz performans tarafında gücünü 7 nm üretim teknolojisine sahip Qualcomm Snapdragon 765G platformundan alıyor. 8 çekirdekli yapıdaki yonga seti sahip olduğu x52 modem ile 5G bağlantılarını destekliyor. RAM ve depolama kapasitesi tarafında tek seçenek sunan model 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacak. Depolama alanını genişletme seçeneği ise cihazda bulunmuyor.
İlginizi çekebilir: Oppo, AnTuTu performans tablosunda mart ayının birincisi oldu!
Oppo Find X2 Lite modeli arka tarafında dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera olarak 48 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklıklı lense sahip olan modül içinde f/2.2 diyafram açıklıklı 8 MP çözünürlüğündeki geniş açı lensi de bulunuyor. Bunlara ek olarak 2 adet 2 MP çözünürlüğünde makro ve derinlik lensi dörtlü kamera modülünü oluşturuyor. Model özçekim kamerası olarak 32 MP çözünürlüğünde bir lens kullanıyor.
4.025 mAh pil kapasitesi sunan Oppo Find X2 Lite modeli 30 W gücünde kablolu hızlı şarjı destekliyor. Söz konusu modelde kablosuz şarj teknolojisi bulunmuyor. Cihaz kutusundan, Android 10 işletim sistemi temelinde çalışan Color OS 7.0 arayüzü ile çıkacak.
Bağlantı seçeneği olarak 3.5 mm kulaklık girişi bulunan model USB Type-C ile veri ve güç aktarımı sağlayacak.
Oppo Find X2 Lite’ın Siyah ve Beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Cihazın 500 € fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!