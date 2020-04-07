Fiyat performans odaklı ürünleriyle dikkat çeken Çin’li akıllı cihaz üreticisi Honor’un, 15 Nisan tarihinde tanıtıcağı Honor 30 Pro Geekbench testinde göründü.

EBG-AN00 model numarasıyla Geekbench veritabanında yer alan cihaz, tek çekirdek performansıyla 3.876 puan alırken çoklu çekirdek performansıyla 12.571 puan almayı başardı. Bunlara ek olarak cihazın gücünü 1.95 GHz baz frekansı bulunan Kirin 990 5G yonga setinden aldığı tahmin ediliyor. 8 GB RAM‘e saihp olduğu görülen 30 Pro modeli Android 10 işletim sistemi temelinde Magic UI 3.1 arayüzüne sahip.

Sızan bir diğer bilgi de Honor 30 serisinin kameraları ile ilgili. Söylentilere göre Honor 30 ve Honor 30 Pro ana kamera olarak 52 MP çözünürlüklü Sony IMX 700 sensörünü kullanacak. Bu lense ek olarak cihazlarda biri periskop yakınlaştırma kamerası olmak üzere 3 farklı lens daha olacak.

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Yaptığı sızıntılardan tanıdığımız OneLeaks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Honor 30 ve Honor 30 Pro modellerinin Kirin 990 5G yerine Kirin 985 5G yonga seti ile piyasaya sürüleceğini iddia etti. Henüz duyurusu yapılmamış olan Kirin 985 yonga setinin 5G modeme sahip olacağı tahmin ediliyor. Kirin 985’in, Kirin 990 yonga setinden pek farklı olmayan işlemci ve grafik çekirdek hızları düşürülmüş versiyonu olması bekleniyor.

Haberimizde bahsettiğimiz özelliklerin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim. Honor 30 Pro modelinin kesin özellikleri için 15 Nisan tarihinde yapılacak tanıtımı beklememiz gerekiyor.

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