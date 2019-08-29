Honor 20S lansman tarihi belli oldu!

Honor, internete sızan yeni görüntüler Honor 20S adında yeni bir modelin varlığını ilk kez gün yüzüne çıkardı. Honor, performansına göre uygun fiyatlı sayılabilecek telefonlarıyla kullanıcılarının gönlünü fetheden bir firma olarak tanınıyor.
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Hayranları son derece tatmin eden bu cihaza ilginin yoğun olmasından dolayı Honor, yeni bir telefonla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi olarak yaptığı paylaşıma göre Honor 20S, Çin’in Vuhan şehrinde 4 Eylül 2019‘da gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte sergilenecek.
Çentikli ekran yapısıyla dikkat çeken ürün, 6,26 inç ekran büyüklüğüne sahip, 6/ 12 GB RAM ve 128/256 GB dahili hafızayı üzerinde barındırıyor. Cihaz, Android 9 (Pie) işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak. Ayrıca telefon, gece yarısı siyahı, safir mavisi ve İzlanda beyazı renkleriyle geliyor.
Honor 20S modelinin muhtemel özellikleri
- 6,26 inç büyüklüğünde Full HD +(2340 × 1080 piksel) FHD + çözünürlüklü ekran, 412 PPI değeri
- HUAWEI Kirin 980 (2 x Cortex A76 2,6 GHz + 2 x Cortex A76 1,92 GHz + 4 x Cortex A55 1,8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU
- 6GB LPDDR4x RAM / 128GB depolama alanı, 8GB / 12GB LPDDR4x RAM, 256GB depolama
- Android 9.0 (Pie), Magic UI 2.1 kullanıcı arayüzü
- Çift sim kart desteği
- 1/2 ″ Sony IMX586 sensörlü 48MP arka kamera, f / 1.8 açıklık, AIS, 8MP Ultra Geniş Açı lens, 2MP derinlik kamerası
- F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera, 3D Portre Aydınlatma
- Yana monte parmak izi sensörü
- Boyutlar: 154.25 × 73.97 × 7.87mm; Ağırlık: 172g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C
- 20W hızlı şarjlı 3.750 mAh pil
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