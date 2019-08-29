Honor 20S lansman tarihi belli oldu!

Honor, internete sızan yeni görüntüler Honor 20S adında yeni bir modelin varlığını ilk kez gün yüzüne çıkardı. Honor, performansına göre uygun fiyatlı sayılabilecek telefonlarıyla kullanıcılarının gönlünü fetheden bir firma olarak tanınıyor.

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Hayranları son derece tatmin eden bu cihaza ilginin yoğun olmasından dolayı Honor, yeni bir telefonla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi olarak yaptığı paylaşıma göre Honor 20S, Çin’in Vuhan şehrinde 4 Eylül 2019‘da gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte sergilenecek.

Çentikli ekran yapısıyla dikkat çeken ürün, 6,26 inç ekran büyüklüğüne sahip, 6/ 12 GB RAM ve 128/256 GB dahili hafızayı üzerinde barındırıyor. Cihaz, Android 9 (Pie) işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak. Ayrıca telefon, gece yarısı siyahı, safir mavisi ve İzlanda beyazı renkleriyle geliyor.

Honor 20S modelinin muhtemel özellikleri