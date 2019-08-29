Apple, iPhone 11 modellerini 10 Eylül’de tanıtabilir!

Apple, çoğu kişinin iPhone 11 modellerinin tanıtılmasını beklediği 2019 etkinliği için basın mensuplarına davet yolladı. Kaliforniyalı şirket, “By innovation only” ismini verdiği daveti 10 Eylül Salı günü Apple Kampüsü‘nde bulunan Steve Jobs Salonu’nda Amerika saati ile sabah saat 10’da/TSİ akşam saat 8’de gerçekleştirecek.

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Apple, 2012 yılından bu yana yeni iPhone modellerinin etkinliklerini Eylül ayında gerçekleştiriyor. Bu sene de farklı olmayacak şekilde Eylül ayında gerçekleştirecek. Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini 10 Eylül‘de tanıtacakları şeklinde herhangi bir resmi açıklama yapmadı ancak haberler, bu iPhone 11 modellerinin hep birlikte duyurulacağını işaret ediyor. Tanıtılması beklenen yeni iPhone modelleri, geçen seneki iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yerini sırasıyla alacak. Yeni iPhone modellerinin, tamamen yeni bir kamera düzeni de dahil olmak üzere birçok yeni özellik barındırması umuluyor.



Bir diğer habere göre ise, 9.7 inçlik iPad‘in yerini yeni nesilde 10.2 inçlik iPad alacak. Bu etkinlikte ayrıca, Apple Watch Series 5‘in ve Apple AirPods 3‘ün de duyurulması bekleniyor. Daha önce tanıtılan iOS 13 sürümünün, etkinlik tarihinden itibaren cihazlara dağıtılması öngörülüyor. Artık sadece iPad tabletler için geliştirilen iOS‘un yeni sürümü iPadOS‘un da, iPadOS 13 sürümüyle birlikte iPad tabletler için dağıtımı bekleniyor. Yine bu etkinlikte Apple TV+ servisinden de detaylı olarak bahsedilebilir. The Sun gazetesine konuşan medya analizcisi Paolo Pescatore: “Hiç şüphe yok ki, Apple‘ın önceki yılları ve rakiplerin son öne çıkan adımları doğrultusunda kamera ve görüntülemeye büyük önem verilecek.” ifadelerinde bulundu.