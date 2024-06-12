Çinli teknoloji devi Honor, bir süredir Honor 200 Pro üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon amiral gemilerini kıskandıracak düzeyde özellikleri ile birlikte Paris’te bugün yapılan lansmanla küresel pazarda tanıtıldı. Detaylara bakalım.

Honor 200 Pro neler sunuyor?

Honor 200 Pro, 2700×1224 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.78 inç büyüklüğünde ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Tüm bunların haricinde akıllı telefonun 4000 nite kadar parlaklık sunan ve 3840 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyen bir ekranı bulunuyor. Honor 200 Pro, Alman Rheinland TÜV titreşimsiz sertifikasını geçti ve Alman Rheinland TÜV Global Eye Care 3.0 sertifikasını alan ilk cihaz oldu.

Honor 200 Pro kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 12 GB RAM veya 16 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama eşlik ediyor.

Akıllı telefon gücünü 100W kablolu ve 66W kablosuz hızlı şarj destekli 5200 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor. Bu bataryada “Qinghai Lake Pil” bulunuyor. Bu özellik sayesinde akıllı telefon yapay zeka destekli şarj işlemi yapıyor. Bu da bataryanın ömrünü uzatıyor.

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Kamera tarafında oldukça iddialı olan Honor 200 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri H9000 sensörlü ve OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor.

Bu ana kameraya OIS destekli ve Sony IMX856 sensörlü 50 MP çözünürlüğünde bir telefoto kamera ve 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı/ makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.