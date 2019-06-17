Honor 20 on dört günde, bir milyon satış rakamına ulaştı!

Honor 20 serisi, Çin sınırları içerisinde satılmasına rağmen on dört günlük bir süreçte gayet takdire şayan sonuçlara ulaştığını söyleyebiliriz.

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Gelişmeyi yeni cihazın görselinin yer aldığı renkli bir pankartla duyuran Çinli Dev, satışların gayet iyi gittiği sinyalleri vermiş oldu. Ayrıca yayınlanan açıklamayla birlikte Pro serisi cihazın yarın itibariyle Çin‘de satışının başlayacağını belirtti.

Honor 20 Pro, 8 GB RAM ve iki depolama seçeneği (128 GB ve 256 GB) sunacak. Söz konusu fiyatlar ise , yaklaşık 412 dolar ile 460 dolar arasında olması bekleniyor. Küresel fiyatlar esas alındığı zaman çok daha ucuz olacağını söylemek mümkün, global anlamda piyasaya sürüleceği takdirde fiyatın 600 euro seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Şimdilik Huawei uluslararası anlamda, İngiltere‘de resmi satışlarının başlayacağı Honor 20 cihazına odaklandı. Tedarikçiler tarafından ön siparişleri açılan cihazın 6GB RAM/128GB depolama birimine sahip modeli, Huawei Watch hediyesiyle birlikte 399 euro fiyat etiketiyle 20 Haziran Cuma günü piyasaya sürülmesi planlıyor.