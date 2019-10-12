Akıllı Telefon
Honor 20 incelemesi | Honor’un en iyisi!
Honor 20 incelemesi ile karşınızdayız. Honor’un ülkemizde sattığı telefonlar arasında tepe modeli olan bu telefon, bu videoda konuğumuz oldu.
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Honor 20 özellikleri
Honor 20, şık bir tasarımıyla bizleri karşılıyor. 3D arka kapağı ile ışığın düşüşüne göre derinleşen bir yapıya sahip olan cihaz, ön 6,26 inç FullView ekranında bulunan delikli kamera tasarımıyla yenilikleri takip ediyor. Aynı zamanda yanda bulunan parmak izi okuyucusu ekrandan parmak izi okumaya göre çok daha iyi seviyede.
Kulaklık girişi olmasa da özel kutusunda Honor AM61 kablosuz kulaklık hediyesiyle gelen cihaz, 48 MP + 16 MP + 2 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera sensörü dizilimine ve 32 MP değerinde de bir ön kamera sunuyor. Özellikle kendilerinin AIS olarak nitelendirdiği EIS sistemiyle çok başarılı bir sabitleme yaptığını da belirtelim.
Gücünü Huawei’nin en iyi işlemcilerinden Kirin 980’i kullanan telefon performans açısından sorunsuz bir deneyim vadediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla beraber telefon kullanımında piyasanın en iyilerinden biri diyebiliriz.
Son olarak 3750 mAh bataryasını 22,5 W Honor SuperCharge ile çabucak doldurabilen cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
BİM’de 1150 TL’ye satılacak Meizu Note 8 alınır mı?
Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 4 Ekim Cuma günü BİM’de 1150 TL‘ye satılacak Meizu Note 8 modelini değerlendirdik.
Meizu Note 8 alınır mı?
Öncelikle fiyat karşılaştırması yaptığımızda, Hepsiburada gibi web sitelerinde ürünün fiyatının 1299 TL olduğunu görüyoruz. Yani BİM‘in fiyatı 150 TL daha uygun.
Tasarım tarafında ürünün mavi ve kırmızı gibi farklı renk seçenekleri olsa da, BİM’de sadece siyah renginin satılacağını belirtelim. Yekpare metal kasa kullanan cihaz, bu anlamda bulunduğu fiyat segmentine göre kaliteli bir tasarımı sunmayı başarıyor. Ön taraftan baktığınızda ise geleneksel çerçeve tasarımıyla birlikte %80.5’lik bir ekran kasa oranı görüyoruz. Arka bölümde yer alan parmak izi sensörü bize biraz küçük geldi. Ayrıca hız konusunda da çok verimli değil. Ancak cihazda yüz tanıma teknolojisi de yer alıyor ve parmak izi sensörüne göre günlük hayatta daha hızlı sonuçlar veriyor.
6 inç boyutlu ekranda Full HD+ ve IPS LCD çözünürlük kullanılmış. Telefonda Snapdragon 632 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.
Arka tarafta Sony IMX362 sensörünü kullanan F/1.9 diyafram değerine sahip 12 MP‘lik ana kamera ile birlikte 5 MP‘lik derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak 3600 mAh batarya kapasitesi ile gelen Meizu Note 8 modelinde, kutu içeriğinden çıkan 24W şarj adaptörüyle birlikte hızlı mCharge teknolojisi kullanıcılara sunuluyor.
Akıllı Telefon
Xiaomi Mi A3 inceleme – Ekran olmamış, pil şahane!
Xiaomi Mi A3 inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan modelin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım Xiaomi Mi A3 özellikleri ve fiyatı ile bizlere neler sunuyor?
Xiaomi Mi A3 inceleme – Fiyat ve tasarım
Cihazın ülkemizde iki farklı varyasyonu bulunuyor:
- 64 GB – 1840 TL
- 128 GB – 2249 TL
İlginç bir renk isimlendirmesine sahip Xiaomi Mi A3 modelinin bir tür gri, sadece mavi değil ve beyazdan daha fazlası olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Telefonun önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisiyle donatılmışken, yan çerçevelerimiz polikarbon malzeme kullanıyor. Damla çentik tasarımını kullanan cihazda ekranın altına gömülü bir parmak izi sensörü bulunuyor. Yaptığımız denemelerde bu parmak izi sensörünü biraz yavaş bulduk. Ancak isterseniz ön kamera ile birlikte yüz tanıma teknolojisinin de cihazda yer aldığını ve oldukça hızlı çalıştığını belirtelim.
6.01 inç boyutlu ekranda Samsung’un ürettiği Super AMOLED panel kullanılıyor. Çözünürlüğün bu sefer 720p HD+ olarak tercih edilmiş olması, belki de cihazın göze çarpan en büyük eksisi. Zira ekranda bu çözünürlükten dolayı piksellenmeler görebilmek mümkün. Ancak Super AMOLED panel sayesinde daha verimli bir güç tüketimi sağlanıyor ve her zaman açık ekran sayesinde gelen bildirimleri de görüntüleyebiliyoruz.
14 nm üretim sürecinde üretilen Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB ila 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuluyor. Snapdragon 665 işlemcisi aslında performans olarak Snapdragon 660 ile çok benzer sonuçlar veriyor. Ancak üretim mimarisi sayesinde hem daha verimli hem de 48 MP kamera desteği sunan yeni ISP gibi yenilikleri bünyesinde barındırıyor. Bu arada Mi A serisi Google Android One programına dahil olan bir seri. O nedenle Mi A3 modeli de kutudan MIUI yerine safkan Android yazılımı ile birlikte çıkıyor.
48 MP’lik ve F/1.7 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra cihazda 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Kamerada HDR ve yapay zeka desteği sunulurken, yaptığımız denemelerde kendi kamera yazılımı yerine GCam denediğimizde çok daha iyi sonuçlar aldık. Ön tarafta ise 32 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor. Ön kamerada da yazılımsal olarak portre fotoğrafları çekebiliyoruz.
Xiaomi Mi A3 inceleme videomuzda, belki de cihazın yıldızlaştığı alan pil performansı. Zira telefonda 4030 mAh batarya ile 9 – 10 saate varan ekran süreleri görebiliyor ve 1.5 günlük bir pil ömrünü deneyimleyebiliyorsunuz. Cihazda 18W hızlı şarj desteği olmasına karşın kutudan 10W destekli bir adaptör çıkıyor.
Akıllı Telefon
Realme 3 Pro inceleme – Yeni F/P şampiyonu o mu?
Realme 3 Pro inceleme videomuzda, ülkemize yeni giriş yapan şirketin modeline yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
Realme 3 Pro inceleme
Model ülkemizde iki farklı versiyonla satılıyor. Bunlardan ilki 4 GB RAM + 64 GB depolama sunuyor ve 1727 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. Üst modelde ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor ve fiyatı 2.111 TL olarak listeleniyor.
Tasarımına baktığımızda modelin Yıldırım Moru, Nitro Mavisi, Karbon Siyahı renk seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Tamamen plastik kasa kullanan cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, yüz tanıma teknolojisi de ön kamerayla birlikte kullanılabiliyor. Ön taraftan baktığımızda ise %90.8 ekran kasa oranıyla birlikte damla çentik tasarımının tercih edildiğini görüyoruz. Cihazda microUSB bağlantı noktası olması göze çarpan eksilerden bir tanesi. Ayrıca cihazın hoparlör performansı da pek tatmin edici değil.
6.3 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlükle beraber Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi yer alıyor. Bu ekranda yaklaşık 500 nitlik bir maksimum parlaklık seviyesi bulunuyor.
Gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alan Realme 3 Pro modelinde 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama olmak üzere farklı seçenekler mevcut. Cihazda çift SIM kart desteğiyle birlikte 256 GB‘a kadar microSD kart desteği de kullanıcılara sunuluyor.
Cihazın kamera özelliklerine değinecek olursak, arka tarafta Sony IMX519 sensörünü kullanan 48 MP’lik F/1.7 diyafram değerine sahip ana kamerayla birlikte 5 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ana kamerada OIS olmaması çekimleri etkilese de, telefonun fiyat segmentine oranla sunduğu fotoğraf performansı gerçekten başarılı. Ön tarafta ise 25 MP’lik bir ön kamera yer alıyor.
Son olarak telefonda 4045 mAh batarya kapasitesiyle Vooc 3.0 20W şarj desteği bulunuyor. Bu da cihazı 30 dakikada %50 oranında şarj edebiliyor.