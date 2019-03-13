Honor 10i görüntüleri sızdırıldı!

Honor tarafından yeni tanıtılacak olan Honor 10i modelinin fotoğrafları ortaya çıktı. 32 MP ön kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek telefonun görüntüleri Honor 10 Lite’a çok benziyor.

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Honor 10 Lite’a benziyor!

Arka tarafında üç kamera yer alan yeni Honor 10i modeli, 6.2 inç ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor. Kirin 710 yonga setine sahip olacak telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Arka tarafında bulunan kameralar, 24 MP + 8 MP + 2 MP olarak görünürken cihazın ön tarafında 32 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.

Honor tarafından henüz bir bilgi yayınlanmasa da yakın bir zamanda tanıtılması beklenen cihaz için tarih duyurusunun yapılması bekleniyor.