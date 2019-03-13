ABD hükümeti Boeing 737 MAX’ın uçuşa devam edebileceğini söyledi

ABD Federal Havacılık Yöneticisi, Boeing 737 MAX uçağını karalamayacağını açıkladı. Yöneticinin salı günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar ki incelemelerde sistematik bir performans sorunu görmediklerini belirtti.

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Boeing 737 MAX verileri inceleniyor!

Etiyopya Havayolları’nın ET302 uçağının düşmesinden sonra gelişen olaylar, Boeing 737 MAX modeli hakkında soru işaretlerine neden oldu. Uçağın verilerinin incelediğini söyleyen yönetici, şu ana kadar performans sorunu ya da uçağın işleyişinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Düşme nedeninin araştırıldığını söyleyen yönetici, herhangi bir sorun tespit edildiğinde FAA “acil ve uygun önem” planını harekete geçireceklerini söyledi.

FAA tarafından uçağın çalışır durumda kalmasını onaylarken, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya güvenlik nedeni ile bu uçağa hava sahalarını kapattı. FAA yöneticisi Daniel K.Elwell sözlerine şöyle devam etti; “FAA, Boeing 737 MAX’in operatörlerinden ve pilotlarından elde edilen mevcut tüm verileri ve toplam güvenlik performansını kapsamlı bir şekilde incelemeye devam ediyor. Şu ana kadar incelememiz sistematik performans sorunu göstermiyor. Başka sivil havacılık yetkilileri de bize eylemi garanti edecek veriler sağladı. Etiyopya Havayolları Uçuş 302 kazasında yer alan verilerin acil incelemesi sırasında, uçağın uçuşa elverişliliğini etkileyen herhangi bir sorun tespit edilirse, FAA derhal ve uygun önlemleri alacaktır.” dedi.