Honor 10 Lite, 21 Kasım’da tanıtılıyor

Honor 10 Lite modeli 21 Kasım itibarıyla resmi olarak tanıtılacak. Son dönemde fiyat performans oranıyla dikkat çeken cihazlarla öne çıkan şirket, globalde olduğu kadar ülkemizde de başarılı sonuçlar alıyor. Şirketin Honor 10 ailesine ekleyeceği Honor 10 Lite modeli, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek bir etkinlikle tanıtılacak.

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Honor 10 Lite neler sunacak?

Telefonla ilgili bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak aşağıdaki resmi tanıtım görselinden anlayabileceğimiz üzere Honor 8X, Honor Note 10 ve Honor 8C modeline benzer olarak cihazın arka tarafında üst üste konulmuş çift AI kamera ve parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Ayrıca cihaz mavi ve beyaz karışımı çift renkli bir tasarım sahip.

Teknik özellik tarafında ise ne yazık ki sızdırılmış pek bilgi yok. Tahminler yeni orta düzey işlemci Kirin 710 modeline işaret ediyor ve bununla birlikte büyük kapasiteli bir pil ile 18W hızlı şarj desteği olacağı söyleniyor. Tabii ki Android 9.0 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.0 arayüzü bekleniyor.