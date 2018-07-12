Honor 10 lansmanı (VİDEO)

Honor 10 modeli ülkemizde gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. Hepsiburada aracılığıyla 2999 TL fiyatla satılacağı söylenen cihaz için yapılan lansmanın tamamını videomuzdan izleyebilirsiniz.

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Honor 10 lansmanı ve özellikler

Gücünü Kirin 970 işlemcisinden alan telefon, ülkemizde 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolam alanıyla satılacak. Renkli cam tasarımıyla dikkat çeken model, çentikli bir ekran ile geliyor. Kullanıcılar dilerlerse bu çentiği yazılımsal olarak kaldırabiliyor.

Ön tarafta 24 MP’lik bir selfie kamerası yer alırken arka tarafta yapay zeka destekli 16 MP + 24 MP olmak üzere çift arka kamera bulunuyor. Arka kamerada F/1.8 diyafram değeri yer alırken OIS yerine gyro tabanlı bir EIS sistemi bulunuyor.